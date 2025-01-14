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AB projesi kapsamında Edirne’de basketbol kampı düzenlenecek
Meslek liseliler ahşap atıklardan ürettikleri oyuncaklarla anaokulu çocuklarını sevindiriyor
Alfa Romeo bu yıl Türkiye’de 2 bin adedi aşkın araba satışı öngörüyor
İstanbul Kapalı Dikey Tarım Uygulama Merkezi’nde 2 yılda 6 tonu aşkın eser üretildi
Akbank’tan KOBİ’lere “KOBİM Kazansın” paket tahlili
Kış turizminin beğenilen merkezlerinden Uludağ, yarıyıl tatilini dolu geçirecek
Kırklareli’nde 4 kişinin yaralandığı silahlı atakla ilgili 13 zanlı yakalandı
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Akbank’tan KOBİ’lere “KOBİM Kazansın” paket tahlili

Yayınlanma:
Haber Merkezi Editör
Akbank’tan KOBİ’lere “KOBİM Kazansın” paket tahlili

İSTANBUL (AA) – Akbank, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere (KOBİ) yönelik “KOBİM Kazansın” paketini sundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, KOBİ'lerin finansal ihtiyaçlarına çözüm sunan yeni bir kampanya başlattı.

İşletmeler, kampanyayla, 9 bankacılık ürününden en az 6'sını kullanarak, 20 bin lira değerinde “chip-para” kazanabiliyor.

Ayrıca, işletmeler, 6 ay boyunca ücretsiz EFT ve havale işlemlerinden yararlanabiliyor. 31 Ocak'a kadar geçerli kampanyadan ilk kez Akbanklı olan ya da son 30 gün içinde işlem yapmamış ve banka aktiflik kriterlerine göre aktif ürünü bulunmayan Akbanklı KOBİ'ler yararlanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, hedeflerinin bankacılık ürünlerini KOBİ'lerin değişen ihtiyaçlarına yönelik olarak sürekli geliştirmek ve çeşitlendirmek olduğunu belirterek, KOBİ'lerin ekonominin lokomotifi olduğuna inandıklarını ve onların büyüme yolculuklarında yanlarında yer almaktan gurur duyduklarını aktardı.

İşletmelerin hem finansal hem de finans dışı ihtiyaçlarına özel çözümler geliştirdiklerini kaydeden Oğuz, “Bu çalışmalarımızın bir ürünü olan KOBİM Kazansın modeli, farklı finansal ürünlere tek bir pakette avantajlı ve ayrıcalıklı şekilde erişme imkanı sunuyor. KOBİ'lerimizin rekabet gücünü artıran ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına destek olan çözümler sunmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Akbank
Kobi'Ler

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