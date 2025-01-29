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Edirne Belediye Başkanı Akın, sanayi esnafıyla buluştu haberi
Akdeniz Chemson, “Responsible” programına kabul edildi haberi
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Akdeniz Chemson, “Responsible” programına kabul edildi haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Akdeniz Chemson, “Responsible” programına kabul edildi haberi

İSTANBUL (AA) – Akdeniz Chemson, Ticaret Bakanlığının devreye aldığı “Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği-Responsible” programına kabul edildiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, polimer katkı maddesi üreticisi Akdeniz Chemson, OYAK'ın vizyon ve hedefleri doğrultusunda yürüttüğü sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla sektöründe öncü adımlar atıyor.

Akdeniz Chemson, Ticaret Bakanlığı tarafından 2024 Haziran'da devreye alınan “Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği-Responsible” programına kabul edilen ilk şirket oldu.

Program kapsamında çalışmalara başlayan Akdeniz Chemson, Ticaret Bakanlığı tarafından atanan danışman firma ile “Mevcut Durum Analizi ve Sürdürülebilirlik Yol Haritası”nın hazırlanması için bir araya geldi. Ticaret Bakanlığı Markalaşma ve Tasarım Destekleri Daire Başkanı Ebru Gülsoy Rojas Atencio ve 6 kişilik bir ekip de çalışmaları yerinde takip etmek üzere şirkete iki günlük ziyaret gerçekleştirdi.

Akdeniz Chemson, program kapsamında oluşturacağı sürdürülebilirlik yol haritasıyla kurumsal gelişimine ve sürdürülebilirlik yolculuğuna katkı sağlayacak önemli projeler tanımlamayı hedefliyor.

Bir ay sürecek çalışmanın ardından hazırlanacak yeşil mutabakata uyum yol haritası ve proje kartları, Ticaret Bakanlığına sunulacak. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak değerlendirmelerin ardından uygun bulunması halinde Akdeniz Chemson'ın projelerine teşvik verilecek.

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'na uyum sağlamaya yönelik Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanan danışmanlık destek programı kapsamında, destek almaya hak kazanan firmalar arasında sürdürülebilirlik parametrelerine göre belirli seviyenin üzerinde olduğu tespit edilen şirketler, danışmanlık desteğinin yanı sıra “Responsible” marka etiketini kullanma hakkına sahip olabilecek.

Tüketicide ve üreticide sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmaya yönelik oluşturulan ve Ticaret Bakanlığına ait bir marka olan “Responsible”, firmaların sürdürülebilirlik parametrelerine göre belirli düzeyin üzerinde kapasite ve olgunluk seviyesinde olduğunu ifade ediyor.

Chemson
Proje
Sürdürülebilirlik
Ticaret Bakanlığı

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