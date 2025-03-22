“Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip” filmi 28 Mart’ta vizyona girecek haberi

AHMET ESAD ŞANİ – TRT ortak yapımı “Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip” adlı animasyon film, 28 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Filmin genç yönetmeni Mahmut Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merakı dolayısıyla animasyon şirketlerini araştırdığını, Mamo'nun yapım şirketine denk geldiğini ve 2014'te ekibe dahil olduğunu söyledi.

O yıllarda henüz çizgi dizinin ilk bölümünün hazırlanmakta olduğunu dile getiren Hasan, “TRT Çocuk'ta 2017'de yayına başladık ve Momo'dan 72 bölüm yaptık.” dedi.

Hasan, çocukların çok sevdiğini görünce sinema filmi yapmaya karar verdiklerini, 2019'da çalışmalara başladıklarını, yurt içinden ve dışından birçok senaristle ve pedagogla çalıştıklarını anlattı.

– “Hikayeye yeni karakterler de ekledik”

Başrol karakterinin akıllı tavşan Momo olduğunu belirten genç yönetmen, “Maymun Yumi karakteri var. Tabii hikayeye yeni karakterler de ekledik. Kıvılcım da kızıl bir tilki mesela ve tabii ki en sevilen karakter sokak kedisi Gölge, çok sevimli ve çok hareketli olduğu için bütün çocuklar onu çok beğeniyor.” diye konuştu.

Mahmut Hasan, filmin Şarkılı Orman'a gelen iki yabancı insanın keman çalan maymun Yumi'yi çok para edeceği düşüncesiyle kaçırmaları, akıllı tavşan Momo'nun da izleri takip ederek şehre kadar gitmesiyle başlayan macerayı konu aldığını aktardı.

Filmde Momo'nun hayatında hiç bilmediği bir dünyaya girdiğini ve orada yeni arkadaşlarla tanıştığını söyleyen Hasan, şöyle devam etti:

“Kediler köpekler ve bazı iyi hayvansever insanlar… Başta sokak kedisi Gölge ile tanışıyor ve onu köpeklerin lideri Poyraz'a götürüyor. Momo ve yeni arkadaşları güçlerini toplayarak Yumi'yi kurtarıyorlar. Bir de Momo'nun icadı, akıllı tavşan bilgisayarı var, Gölge'nin dediği gibi her şeyi yapabiliyor.”

– “Animasyon sektöründe de çok güçlüyüz demek istedik”

Hasan, filmde yüksek animasyon kalitesine odaklandıklarını belirterek, “Türkiye'de böyle bir kalitede film yapabileceğimizi göstermek istedik. Tabii yüksek kalite demek daha uzun bir zaman demek. Daha düşük kalitede olsaydı biz bunu 5 değil 2 yılda da yapabilirdik. Fakat bizim amacımız bütün dünyaya açılmak ve Türkiye'de böyle bir şey yapabileceğini göstermek.” değerlendirmesini yaptı.

Yurt dışında Türk yapımı dizi ve filmlerin çok ünlü olduğuna işaret eden Hasan, “Biz de animasyon sektöründe çok güçlüyüz demek istedik ve bunu başardığımızı düşünüyorum.” ifadesini kullandı.

Filmde aksiyona çok önem verdiklerini vurgulayan Hasan, “Akıcı ve sürükleyici bir hikayesi olduğu için bütün çocukların, küçük izleyicilerimizin seveceğini düşünüyorum. Tabii sadece çocukların değil, ailelerin de beğeneceğini umuyorum.” diye konuştu.

– Çocukların hayal gücüne hitap ediyor

“Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip”, TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizilerinden biri olan “Akıllı Tavşan Momo”nun ilk sinema filmi olarak izleyicileri yeni mekanlar ve karakterlerle tanıştıracak.

Uluslararası standartlardaki animasyon kalitesi ve sürükleyici hikayesiyle hem çocukların hem de büyüklerin beğenisini kazanmayı hedefleyen film, beş yıllık titiz bir çalışmayla hazırlandı.

Çocukların hayal gücüne hitap eden, dostluk, cesaret ve dayanışma gibi evrensel temaları işleyen yapım, hayvan kaçakçılığına karşı verilen mücadeleyi çocuklara anlatmayı amaçlıyor.

Uzman psikolog ve pedagogların desteğiyle hazırlanan film, çocuklara hem eğitici hem de eğlenceli görsel ve işitsel bir şölen sunuyor.

Yapım sürecinde Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden 150'den fazla animatörün görev aldığı, yapımcılığını Mustafa Karayer'in üstlendiği filmin öyküsü Gül Ebru Turna'ya, senaryosu ise Serap Özgür'e ait.

Vizyona 28 Mart'ta girecek filmin uluslararası lansmanı kapsamında Hollywood'daki Directors Guild of America Merkezi'nde “Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip” animasyonu için ekibin de katılımıyla iki gün önce gala gösterimi düzenlendi.

Filmin konusu şöyle:

“Şarkılı Orman'daki sakin yaşam, Momo'nun Yumi'yi kurtarma çabası ve ardından gelişen heyecan dolu bir kovalamaca ile kesintiye uğrar. Ormana izinsiz giren iki kötü niyetli insan, sevimli keman virtüözü Yumi'yi kaçırarak onu satmaya çalışır. Momo ise sadık dostlarıyla birlikte Yumi'yi kurtarmak için bilmediği tehlikelerle dolu bir dünyaya adım atar.”