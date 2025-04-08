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Albaraka Türk’ün “Baş Tacı Dünya Mirası” sergisi Şanlıurfa’da ziyarete açıldı haberi

- Albaraka Türk Strateji ve Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Emeç: - "Manevi zenginliğine sahip çıkmaya ve daha geniş kitlelere ulaştırmaya katkı sağlamak bizim için önemli bir sorumluluk"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Albaraka Türk’ün “Baş Tacı Dünya Mirası” sergisi Şanlıurfa’da ziyarete açıldı haberi

Albaraka Türk'ün dünyanın birçok noktasındaki hat ustalarının kaleminden çıkan eserleri bir araya getirdiği “Baş Tacı Dünya Mirası” hat sergisi, Şanlıurfa Müzesi'nde yerini aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, hat sanatçılarının özel eserlerini sanatseverlere ulaştırmaya devam ediyor. Bu yıl 20'ncisi düzenlenen “Albaraka Türk Hat Yarışması”nda ödül alan eserlerin yer aldığı sergi, Erzincan ve Trabzon'dan sonra Şanlıurfa'daki sanatseverlere ulaştı.

Yarışmada farklı kategorilerde dereceye giren eserler ve bankanın hat ve tezhip koleksiyonundan 38 parçanın yer aldığı sergi 20 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Strateji ve Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Emeç, hat sanatının, mirasını taşıdıkları kültürün zarafetini ve estetik anlayışını yansıtan bir değer olduğunu belirtti.

“Öncü Bankacılık” anlayışıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydeden Emeç, “Bu değeri yaşatmaya, manevi zenginliğine sahip çıkmaya ve daha geniş kitlelere ulaştırmaya katkı sağlamak bizim için önemli bir sorumluluk. Dünyanın dört bir yanındaki sanatçıya ulaşarak oluşturduğumuz koleksiyonumuzun en değerli parçalarını, ülkemizin farklı şehirlerinde sergileyerek daha fazla insanın bu güzellikle buluşmasını önemsiyor ve Şanlıurfa gibi kadim bir şehirde sergimizi sanatseverlerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

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