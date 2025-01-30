Allianz Türkiye’de üst düzey atama haberi

Allianz Türkiye'de Elementer Bireysel Sigortalar Genel Müdür Yardımcılığı görevine Sağlık Sigortaları Direktörü Emrah Gökmen atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirketin stratejik fonksiyonlarından Elementer Bireysel Sigortalar Genel Müdür Yardımcılığı görevine Gökmen atandı.

2018'den bu yana Allianz Türkiye bünyesinde Sağlık Sigortaları Ürün ve Aktüerya Grup Başkanı ve Sağlık Sigortaları Direktörü olarak görev yapan Gökmen, Elementer Bireysel Sigortalar Genel Müdür Yardımcılığı ve aynı zamanda İcra Kurulu Üyesi görevini yürütecek. Gökmen yeni görevinde Elementer Bireysel Sigortalar branşına liderlik edecek.

Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce Matematik Bölümünden mezun olan Gökmen, yüksek lisans programını Bahçeşehir Üniversitesi Aktüerya Bilimi'nde tamamladı. Kariyerine Reasürans Araştırma-Geliştirme uzmanı olarak başlayan Gökmen, Allianz bünyesinde Perakende Ürün ve Fiyatlandırma Sorumlusu olarak görev aldı. Daha sonra global bir yazılım ve danışmanlık şirketinde Hayat Dışı Sigortalar, Satış ve Uygulama Lideri olarak kariyerine devam eden Gökmen, 2018'den itibaren Allianz Türkiye'de Sağlık Sigortaları Direktörü olarak görev aldı.