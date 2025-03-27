Allianz’ın müşteri sadakat programı “Allianz 365” 500 bin kullanıcıya ulaştı haberi

Allianz Sigorta'nın müşteri sadakat programı Allianz 365'e, iki yılda 500 bin üye katılım sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Allianz Türkiye, sadakat programı Allianz 365 ile yılın her günü sağlıktan alışverişe, kültür sanattan seyahate kadar birçok alanda ayrıcalıklı hizmet ve indirimler sunuyor.

Bir yılda sunulan 50'den fazla kampanya ve ayrıcalıktan faydalanan Allianz 365 üyeleri, yaklaşık 500 bin adet kampanya kodu aldı.

Allianz 365 programına, “Allianz'ım Mobil” uygulaması üzerinden üye olunabiliyor. Allianz'lılara, Platinum, Gold, Silver ve Bronze olmak üzere dört farklı üyelik kategorisi sunuluyor.

Sigorta poliçesi, emeklilik sözleşmesi adedi, yıllık prim tutarı veya birikim tutarına göre belirlenen üyelik kategorisi yükseldikçe üyeler daha fazla ücretsiz hizmet ve indirimden faydalanabiliyor.

Programa üye olan müşteriler adına Koruncuk Vakfına bağışta bulunuluyor. Müşterilerin bir üst kategoriye prim-birikim ve poliçe-emeklilik sözleşme sayısı bakımından ne kadar yaklaştıkları ve üst kategoriye geçtiklerinde hangi yeni ayrıcalıklara ulaşabilecekleri de Allianz'ım mobil uygulamasından ayrıntılı şekilde incelenebiliyor.

– “Müşterilerimizle aramızdaki bağı güçlendiriyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, müşteri odaklılık ve dijitalleşmenin Allianz'ın öncelikli stratejileri arasında yer aldığını belirtti.

Kırcı, “Allianz Türkiye olarak varoluş amacımız bizlere sağlığını, geleceğini ve birikimlerini emanet eden 8 milyon müşterimize her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek.” ifadelerini kullandı.

Tüm faaliyetlerinin merkezine “müşteri odaklılık” yaklaşımını koyarak, birçok alanda, yeni ve heyecan verici çalışmalar hayata geçirmeye devam etiklerinin altını çizen Kırcı şunları kaydetti:

“Hem yeni müşteri kazanırken hem de mevcut müşterilerimizle aramızdaki bağı güçlendiriyoruz. Allianz 365 sadakat programımız da bu vizyonla hayata geçirdiğimiz çözümlerimizden biri. Allianz 365 sayesinde müşterilerimiz, farklı ayrıcalıklarla ihtiyaçlarını karşılarken hayattan keyif alabilecekleri aktivitelerle buluşabiliyor, Allianz'lı olmanın ayrıcalıklarını yaşayabiliyor. 2 yılını dolduran programın 500 bin üyeye ulaşmasından büyük mutluluk duyuyoruz.”​​​​​​​