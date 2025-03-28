Alman hasta Medipol’de aynı seanstaki 2 ameliyat sonrası ayağa kalktı haberi

Almanya'dan Irak'a çalışmaya giden 66 yaşındaki Alman vatandaşı Anna Langstad, geçirdiği kaza sonrası kalça ve el bileği kırıkları nedeniyle İstanbul'da Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde gördüğü tedavi sonrasında sağlığına kavuştu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Irak'ta bir bahçede yürüyüş yaparken ayağının takılması sonucu düşen Langstad'ın kalçası ve el bileği kırıldı.

Tedavisi için Almanya yerine Türkiye'yi tercih eden Langstad, tıbbi tahliyeyle İstanbul'a getirilerek Medipol Mega Üniversite Hastanesi'ne nakledildi. Hastanede Langstad'a aynı seansta hem kalça protezi hem de el bileği ameliyatı uygulandı.

Kalça ameliyatı, Ortopedi ve Travmatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Azboy, el bileği ameliyatı ise El Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kadir Uzel tarafından gerçekleştirildi. Ameliyatın ardından kısa sürede yürümeye ve elini kullanmaya başlayan hastanın taburcu edilerek ülkesine uğurlanması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Azboy, hastanın düşme sonucu kalça ve el bileğinde parçalı eklem içi kırıklarıyla hastaneye başvurduğunu belirtti.

Hastanın Türkiye'ye gelir gelmez, kalça ve el bileği ameliyatlarını aynı seansta gerçekleştirdiklerini aktaran Azboy, “Hastaya total kalça protezi uyguladık ve ameliyat sonrası hastamızın destek almadan yürüyebilmesini sağladık, fizyoterapistlerimizin eşliğinde hemen mobilize ettik. Şu anda merdiven inip çıkabiliyor, günlük ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.” ifadelerini kullandı.

– “Türkiye'nin sağlık sisteminin güçlü olduğunu biliyordum”

Dr. Öğr. Üyesi Uzel de ameliyatın başarıyla tamamlandığını ve hastanın birkaç hafta içinde tamamen toparlanmasının beklendiğini dile getirerek, “El bileğindeki parçalı kırığı başarıyla tedavi ettik. Görüntüleme yöntemleriyle tedavinin doğruluğunu teyit ettik. Ameliyat sonrası parmak hareketlerine hemen başladık. Şu an ağrısı yok. Altı hafta sonra sabitleyici sistemler çıkarılacak ve ardından fizik tedavi süreci başlayacak. Bu sürecin sonunda hastamız elini sağlıklı bir şekilde kullanabilecek.” değerlendirmesini yaptı.

Langstad ise Türkiye'deki sağlık hizmetlerinden duyduğu memnuniyete dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Almanya'dan geliyorum ve Irak'ta çalışırken 15 Ocak'ta kötü bir kaza geçirdim. Hayatımda ilk defa hastaneye yattım. Kalçamda ve el bileğimde karmaşık kırıklar vardı. Türkiye'nin sağlık sisteminin güçlü olduğunu biliyordum. Medipol'e geldiğim için çok mutluyum. Ameliyatlar sonrası ağrılarım azaldı, ertesi gün yürümeye ve hatta merdiven çıkmaya başladım. Doktorlardan hemşirelere, temizlik personeline kadar herkes çok ilgili ve güleryüzlüydü. Bence Medipol, Avrupa'dan gelecek hastalar için çok iyi bir seçenek.”