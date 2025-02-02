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Amed Sportif Faaliyetler – Sakaryaspor maçının ardından haberi

- Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin: "Bu maçı da telafi etmemiz için deplasmanda galip gelmemiz gerekiyor. Bahane olarak söylemiyorum, bugün elimizdeki maçı verdik" - Sakaryaspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı: "Amedspor'un baskıları ikinci yarı gerçekten bizi zor duruma soktu. Sanki birer puan iki takım için daha adaletli diye düşünüyorum"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Amed Sportif Faaliyetler – Sakaryaspor maçının ardından haberi

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Sakaryaspor ile 2-2 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Servet Çetin, “Bu maçı da telafi etmemiz için deplasmanda galip gelmemiz gerekiyor. Bahane olarak söylemiyorum, bugün elimizdeki maçı verdik.” dedi.

Çetin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son dakika yedikleri gol ile kendileri için üzücü puan kaybı olduğunu söyledi. Bahane bulacak yapıda bir insan olmadığını belirten Çetin, zemine karşı oyun oynamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Doğruları söyleyen ve hiçbir şeyin arkasına sığınmayan kişilikte birisi olduğunu ifade eden Çetin, şöyle konuştu:

“Kazansaydık da yine aynı konuşmayı yapacaktım. En büyük büyük problemlerimizden biri zemin. Zaten hakemleri söylemiyorum. Gelen takımlar genelde burada geçiş oynuyorlar. Biliyorlar biz de oyun oynama isteğinde olan bir takımız. Geçişte bir gol yediğimiz zaman vay halimize. Bugün ikinci golü yemek bizim hatamız. O ceza sahası üstünde oyuncuya vurdurmamız kesinlikle bizim hatamız. Orada artık ceza sahası üzerinde oyuncuya topa vurdurmamamız gerekiyor. Onu kabul ediyoruz. Bırakın top sürmeyi, top kontrolü ile bir sürü top kaybımız var. Hepsi zeminden kaynaklı. O yüzden ne oyun kurabiliyoruz ne geri dönebiliyoruz. Bu maçta ilk defa çok oldu.”

Bugün zorlandıklarını anlatan Çetin, “Bundan sonraki maçlarda da zorlanacağız anlaşıldığı gibi zemin düzelmeyecek. İte kaka kazanacağız. Onu görünüyor özellikle içeride. Artık bu maçı da telafi etmemiz için deplasmanda galip gelmemiz gerekiyor. Bahane olarak söylemiyorum. Bugün elimizdeki maçı verdik ama gerçekten zemin bizi inanılmaz zorluyor. Oyuncular içeriye giriyor serzenişte buluyor. Top süremiyorlar. Artık yapacak bir şey yok ama üzüldüğümüz bir maç oldu. Önümüzde deplasmanda bir galibiyetle bu maçı telafi etmemiz şart oldu.” ifadelerini kullandı.

– Sakaryaspor cephesi

Sakaryaspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı da ilk yarı maçı istedikleri gibi oynadıklarını ve doğru kapandıklarını belirtti.

Rakibin zaaflarını bildiklerini ifade eden Dalcı, şu değerlendirmede bulundu:

“Doğru kapanıp, topu kazandığımızda hızlı hücumlardan pozisyon bulma planımız vardı. İlk yarı bunu çok doğru yaptık. 3-4 pozisyon yakaladık. Dolayısıyla ilk yarı maçı belki skor olarak 2-0 ya da 3-0 yapabilirdik. İkinci yarı bu oyunu doğru oynayamadık. Amedspor'un baskıları ikinci yarı gerçekten bizi zor duruma soktu. Sanki birer puan iki takım için daha adaletli diye düşünüyorum. Çünkü ilk yarı biz bir şeyleri çok doğru yapıp skoru üretebilirdik veya skoru farklı boyuta getirebilirdi ama bunu beceremedik. İkinci yarı bu planla devam etmek istedik ama Amedspor, bu anlamda ikinci yarı bizden daha iyi bazı şeyleri yaptı.”

Doğru
İkinci
Oyun
Top
Zemin

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