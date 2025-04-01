Paylaş

Anadolu Otoyolu’nda bayram tatili dönüş hareketliliği kısmen başladı haberi

KOCAELİ/BOLU/DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli, Bolu ve Düzce kesimlerinde, tatilcilerin dönüşe geçmesiyle kısmen hareketlilik yaşanıyor.Bayram tatilini memleketi ya da tatil beldelerinde geçirenlerin bir kısmı dönüş yolculuğuna başladı.Bu kaps...