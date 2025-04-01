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Anadolu Otoyolu’nda bayram tatili dönüş hareketliliği kısmen başladı haberi

KOCAELİ/BOLU/DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli, Bolu ve Düzce kesimlerinde, tatilcilerin dönüşe geçmesiyle kısmen hareketlilik yaşanıyor.Bayram tatilini memleketi ya da tatil beldelerinde geçirenlerin bir kısmı dönüş yolculuğuna başladı.Bu kaps...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Anadolu Otoyolu’nda bayram tatili dönüş hareketliliği kısmen başladı haberi

KOCAELİ/BOLU/Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli, Bolu ve Düzce kesimlerinde, tatilcilerin dönüşe geçmesiyle kısmen hareketlilik yaşanıyor.

Bayram tatilini memleketi ya da tatil beldelerinde geçirenlerin bir kısmı dönüş yolculuğuna başladı.

Bu kapsamda otoyolun Kocaeli kesiminde İstanbul yönünde akıcı yoğunluk görülüyor.

Zaman zaman trafiğin yavaşlaması nedeniyle Bekirdere Rampası mevkisinde araç yoğunluğu oluştu.

D-100 kara yolunun Karabük Gerede kesimi ile Anadolu Otoyolu'nun Gerede otoban girişi, Yeniçağa, Köroğlu Rampası, Bolu Dağı Tüneli kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Otoyolun Düzce geçişinde Kaynaşlı ile Düzce gişeleri arasında akıcı yoğunluk görülüyor.

İstanbul istikameti Beyköy, Sinirci, Gölyaka gişeleri ile Gümüşova rampaları arasında kalan kesimde ise zaman zaman yoğunluk artıyor.

D-100 kara yolunun Düzce, Gölyaka ve Gümüşova kesimlerinde trafik akıcı ilerliyor.

Güzergahlarda görev yapan jandarma ve kara yolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya kesiminde ise trafik normal seyrediyor.

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