Annesinin gösterdiği aday pilotluk ilanı gökyüzü kariyerini başlattı haberi

GÖKHAN YILMAZ – Türk Hava Yollarının (THY) genç kadın pilotlarından Hatice Kübra Erkekli, annesinin gösterdiği ilanla başladığı kariyerinde, geniş gövdeli bir uçakta sorumlu kaptan pilot olarak uçuş yapmayı ve eğitmen olarak çalışmayı hedefliyor.

THY Uçuş Akademisinden bu yıl mezun olduktan sonra mesleğe başlayan Erkekli, eğitim sürecini ve kadın pilot adaylarına tavsiyelerini AA muhabirine anlattı.

Amasya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden 2018'de mezun olduktan sonra masa başında bir iş istemediğini fark ettiğini belirten Erkekli, bu süreçte bir gün annesinin kendisine THY Uçuş Akademisinin aday pilotluk ilanını göstermesiyle gökyüzü kariyerinin başladığını söyledi.

Erkekli, kendisini pilot olmaya götüren süreci şöyle anlattı:

“Üniversiteden mezun olup yüksek lisansımı tamamladıktan sonra THY'nin yetiştirilmek üzere 2'nci pilot aday adayı ilanıyla annemin vesilesiyle karşılaştım. Gerekli şartları karşılıyordum. Mesleğin benim için uygun olduğuna da karar verince başvuru yaptım. Ardından eleme süreçleri başladı. 2018 Aralık ayında akademiye başlamıştım fakat 2020'de Kovid-19 pandemisi başlayınca eğitimler durduruldu. Pandemi sürecinde yabancı dil eğitimine yöneldim. 2022'de açılan ilana yeniden başvurdum ve mülakatlarım olumlu sonuçlandı. 2023'te THY Uçuş Akademisine imza atıp uçuş eğitimlerine başladım.”

Yaklaşık 1,5 yıl süren eğitimden geçtiklerini belirten Erkekli, “14 teorik dersten başarılı olduktan sonra uçuş eğitimlerimiz başladı. Temel uçuş eğitimlerinin ardından ilk yalnız uçuş sonrasında farklı şehirlere gittiğimiz sefer eğitimlerimiz oldu. Ardından akademiden mezun oldum.” dedi.

– “Bu uçağı kullanamam diye hiç düşünmedim”

Pilotluğun kadınlar için zor bir meslek olduğu kanısının yanlış olduğuna dikkati çeken Erkekli, “Bir kadın pilot olarak çok zorluk yaşadığımı söyleyemem. Hemcinslerimi de bu konuda teşvik etmek isterim. Çünkü kadın ya da erkek değil, iyi bir pilot olmak önemli. Herkes bu mesleği yapabilir. Uçağı uçurmak farklı bir his. Pilotluğa birçok hayal ve hisle başvuruyorsunuz. Bir uçağı uçurmak bir sürü beceri isteyen bir şey ama onu anlamlı kılan o hayalinize ulaşmak.” ifadelerini kullandı.

Erkekli, ilk defa bir yolcu uçağı kullanmak için kabine geçtiğinde yaşadığı duyguları, “Uçağa ilk bindiğimde 'Uçak mı beni uçuracak, ben mi uçağı uçuracağım?' ikilemine giriyor insan ama aldığımız eğitimlerle her şey mümkün oldu. İlk uçuşta bütün pilot adayları doğal olarak çok heyecanlı oluyoruz. Ama 'Bu uçağı kullanamam.' diye hiç düşünmedim. Havada olmak çok farklı bir duygu.” sözleriyle anlattı.

– “Ailem için pilot olmam büyük bir gurur kaynağı oldu”

İlk uçuşunu Fransa'ya yaptığını ve uzun bir uçuş olduğunu dile getiren Erkekli, “Yeni pilotlara, 'Siz şimdi eğitimi yeni bitirdiniz hep iç hat mı uçacaksınız?' sorusu çok geliyor. Benim ilk uçuşum Paris olunca bunun böyle olmadığını kanıtlar gibi oldu. Çok keyifli bir uçuştu. Diğer ülkelerin hava sahalarını görmek, eğitimini yeni bitirmiş bir pilot olarak çok kıymetliydi.” dedi.

Erkekli, yurt içinde ilk uçuşunu ise ailesinin yaşadığı Ankara'ya yaptığını belirterek, “Evimiz havalimanına çok yakın. Ailemin orada olduğunu bilerek bu uçuşu gerçekleştirmek benim için çok anlamlıydı. Ailem için pilot olmam büyük bir gurur kaynağı oldu.” diye konuştu.

Uçuş programlarının aylık çıktığını, hangi gün nereye uçuşlarının olacağını bildiklerini kaydeden Erkekli, “Uçuştan bir saat öncesinde ekip terminalimizde kabin ekibiyle toplanıyoruz. Uçuşumuzu gözden geçirip gerekli belgeleri alarak uçağa geçiyoruz. Uçağın harici kontrolleri ve içeride yapılması gereken işlemler tamamlandıktan sonra yolcuları alıyoruz.” dedi.

Erkekli, pilotluğun kadınları zorlayabilecek tek yanının esnek çalışma saatleri olabileceğini dile getirerek, “Çünkü gece gündüz, bayram, tatil, özel günler demeden görevimizin başındayız. Böyle olunca iş ve sosyal hayat dengesini kurma noktasında bazı zorluklar yaşayabiliyoruz ama bu, kişinin o dengeyi kurması kendi iradesine de bağlı.” ifadelerini kullandı.

– “Eğitim süreçleri zor ve yorucu ama bir o kadar da keyifli”

Hatice Kübra Erkekli, pilotluk mesleğine ilgi duyan kadınlara şu tavsiyelerde bulundu:

“Bu mesleği yapmak isteyen kadın adaylarımıza en büyük tavsiyem, önce kendilerine inanmaları. Çünkü etrafında onlara inanmayacak, destek yerine köstek olacak çok kişiyle karşılaşacaklardır. Kendilerine inanmaları ve pes etmemeleri gerekiyor. Çünkü eğitim sürecinde olumsuzluklar da olabiliyor. Başvuru yaptıktan sonra mülakatlar başlıyor. Yabancı dil testinden sonra yetenek, psikoloji, kurul ve sağlık mülakatları yapılıyor. Bu süreçlerde olumsuz zamanlar olabilir. Bir süreçten başarısız olduğunuzda bu son değil. Tekrar haklarınız oluyor. Eğitim süreçleri zor ve yorucu ama bir o kadar da keyifli.”

Pilotluk kariyerinden bahseden Erkekli, “Nihai hedefim geniş gövdeli bir uçakta sorumlu kaptan pilot olarak uçuş yapmak. Sonrasında da eğitmen pilot olarak THY bünyesinde çalışmak istiyorum.” dedi.

Erkekli, bayrak taşıyıcı milli hava yolu şirketi THY'de çalışmanın kendisi için büyük gurur olduğunu sözlerine ekledi.