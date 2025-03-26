HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Ara tatilde AKM’de çocuklara özel atölyeler düzenlenecek haberi

Ara tatilde AKM’de çocuklara özel atölyeler düzenlenecek haberi

İSTANBUL (AA) - Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yer alan AKM Çocuk Sanat Merkezi, ara tatilde çocuklara özel atölyeleri minik sanatseverlerle buluşturacak.AKM'den yapılan açıklamaya göre, 31 Mart-4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek etki...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Ara tatilde AKM’de çocuklara özel atölyeler düzenlenecek haberi

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yer alan AKM Çocuk Sanat Merkezi, ara tatilde çocuklara özel atölyeleri minik sanatseverlerle buluşturacak.

AKM'den yapılan açıklamaya göre, 31 Mart-4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklere 4-11 yaşındaki çocuklar katılabilecek.

Çocukları sosyal ve sanatsal etkinliklerle buluşturması planlanan programda, el becerisini geliştiren atölyelerden müzik ve dans atölyeleri ile yeni ve yaratıcı deneyimler yer alacak. Ayrıca çocukların duygu ve düşüncelerini sanatla aktarmayı öğrenmesi, iç dünyalarını boyalarla, ritimle dışa vurarak, hayal ve gözlem yeteneklerini geliştirirken zihinsel ve el becerilerini de artırması hedefleniyor.

Yayoi Kusama'nın Benekleri Resim Atölyesi, Andy Warhol Baskı Resim Atölyesi, Antonio Vivaldi ile Konçerto Yolculuğu, Nurullah Berk Ayçiçekleri Resim Sanatı, Fahrelnisa Zeid Otoportre Resim Sanatı, Antonin Dvorak ve Orkestrası, Tekstil Tasarım Andy Warhol, Selçuklu Çini Sanatı, Çaykovski ile Müziğin Kalbi, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, Picasso ve Boğa Resim Atölyesi, Füreyya Koral Seramikleri ve Mihri Müşfik Resim Sanatı'nın da aralarında olduğu birçok renkli etkinlik çocukların beğenisine sunulacak.

Detaylı bilgi için “akmistanbul.gov.tr” adresi ziyaret edilebilir.

İlgili Haberler

Balıkesir’de amonyak gazından etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı haberi
Yerel
26 Mart 2025, 16:40

Balıkesir’de amonyak gazından etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı haberi

Pazaryeri’nde 79 çiftçiye yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı haberi
Yerel
26 Mart 2025, 16:14

Pazaryeri’nde 79 çiftçiye yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı haberi

Bilecik’te alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü haberi
Yerel
26 Mart 2025, 16:00

Bilecik’te alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü haberi

Kırklareli Vali Yardımcısı Tuncer, kütüphanede öğrencilerle kitap okudu haberi
Yerel
26 Mart 2025, 15:44

Kırklareli Vali Yardımcısı Tuncer, kütüphanede öğrencilerle kitap okudu haberi

Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası üyelerine seminer verildi haberi
Yerel
26 Mart 2025, 15:20

Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası üyelerine seminer verildi haberi

Şişecam’ın 89. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti haberi
Yerel
26 Mart 2025, 15:04

Şişecam’ın 89. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti haberi

Sustalı Ceylan dizisinde yepyeni gelişme! Sustalı Ceylan dizisinde yepyeni gelişme! İBB Başkan vekili açıklandı! Nuri Aslan hayatı İBB Başkan vekili açıklandı! Nuri Aslan hayatı