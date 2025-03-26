Ara tatilde AKM’de çocuklara özel atölyeler düzenlenecek haberi

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yer alan AKM Çocuk Sanat Merkezi, ara tatilde çocuklara özel atölyeleri minik sanatseverlerle buluşturacak.

AKM'den yapılan açıklamaya göre, 31 Mart-4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklere 4-11 yaşındaki çocuklar katılabilecek.

Çocukları sosyal ve sanatsal etkinliklerle buluşturması planlanan programda, el becerisini geliştiren atölyelerden müzik ve dans atölyeleri ile yeni ve yaratıcı deneyimler yer alacak. Ayrıca çocukların duygu ve düşüncelerini sanatla aktarmayı öğrenmesi, iç dünyalarını boyalarla, ritimle dışa vurarak, hayal ve gözlem yeteneklerini geliştirirken zihinsel ve el becerilerini de artırması hedefleniyor.

Yayoi Kusama'nın Benekleri Resim Atölyesi, Andy Warhol Baskı Resim Atölyesi, Antonio Vivaldi ile Konçerto Yolculuğu, Nurullah Berk Ayçiçekleri Resim Sanatı, Fahrelnisa Zeid Otoportre Resim Sanatı, Antonin Dvorak ve Orkestrası, Tekstil Tasarım Andy Warhol, Selçuklu Çini Sanatı, Çaykovski ile Müziğin Kalbi, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, Picasso ve Boğa Resim Atölyesi, Füreyya Koral Seramikleri ve Mihri Müşfik Resim Sanatı'nın da aralarında olduğu birçok renkli etkinlik çocukların beğenisine sunulacak.

Detaylı bilgi için “akmistanbul.gov.tr” adresi ziyaret edilebilir.