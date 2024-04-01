Ardahan’da Mercek Bulutları Oluştu

Kent merkezi ve kuzey çevre yolu bölgesinde görülen mercek bulutları, yaklaşık 15 dakika sonra dağıldı.
Mercek bulutlarını fark eden vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu anları kayıt altına aldı.
Güzel görüntü oluşturan mercek bulutları, güçlü hava akımlarının dağ veya tepe gibi engelle karşılaşmasıyla ortaya çıkıyor.
Havadaki nem oranı yeterince yüksekse, yukarı ve aşağı yönlü hava hareketi sırasında basınç ve sıcaklık değişiminden dolayı su buharının yoğunlaşıp tekrar buharlaşmasıyla mercek şeklindeki bulut oluşuyor.
İlgili Haberler
Balıkesir’de Baygın Bulunan Tilki Korumaya Alındı
Tekirdağ’da Çiftçilere Yerli Ayçiçeği Tohumu Dağıtıldı
Balıkesir’de Uyuşturucu Operasyonlarında Yakalanan 10 Zanlı Tutuklandı
Sakarya’da Balkondan Düşerek Ölen 3 Yaşındaki Çocuğun Cenazesi Defnedildi
Yerel Seçim İçin 3 bin 424 Sandıktan 96’sı Konteynerde Kuruluyor
Tekirdağ’dan Rusya’ya Yerli Hibrit Ayçiçeği Tohumu İhracatı Devam Ediyor