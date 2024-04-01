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Ardahan’da Mercek Bulutları Oluştu

Ardahan semalarında mercek bulutları görüldü. Bulutlar 15 dakikanın ardından dağılarak kayboldu.

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Kent merkezi ve kuzey çevre yolu bölgesinde görülen mercek bulutları, yaklaşık 15 dakika sonra dağıldı.
Mercek bulutlarını fark eden vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu anları kayıt altına aldı.
Güzel görüntü oluşturan mercek bulutları, güçlü hava akımlarının dağ veya tepe gibi engelle karşılaşmasıyla ortaya çıkıyor.
Havadaki nem oranı yeterince yüksekse, yukarı ve aşağı yönlü hava hareketi sırasında basınç ve sıcaklık değişiminden dolayı su buharının yoğunlaşıp tekrar buharlaşmasıyla mercek şeklindeki bulut oluşuyor.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Ardahan

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