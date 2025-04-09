HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Armoni Mızıkası Komutanlığı ile ÇOMÜ Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinden ortak konser haberi

Armoni Mızıkası Komutanlığı ile ÇOMÜ Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinden ortak konser haberi

ÇANAKKALE (AA) - Milli Savunma Bakanlığı Armoni Mızıkası Komutanlığı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Korosu konser verdi.ÇOMÜ İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Armoni Mızıkası Komutanlığı ile ÇOMÜ Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinden ortak konser haberi

Milli Savunma Bakanlığı Armoni Mızıkası Komutanlığı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Korosu konser verdi.

ÇOMÜ İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'ndeki konser öncesi, Bando Kıdemli Başçavuş Tolga Candemir, Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten, Türkiye'nin en eski ve köklü çok sesli müzik kurumu olan Armoni Mızıkası Komutanlığına ilişkin bilgilendirme yaptı.

Konserin ilk bölümünde, solist Gökçe Nur Semerci'nin seslendirdiği eserlere, Bando Binbaşı Fatih Erdoğdu şefliğindeki Armoni Mızıkası eşlik etti.

Dinleyicilerin beğeniyle izlediği konserin ikinci bölümünde Bando Albay Levent Türkel şefliğindeki Armoni Mızıkası ile ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Korosu ortak konser verdi.

Konserde, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, kurum müdürleri, akademisyenler ve vatandaşlar dinleyici olarak yer aldı.

İlgili Haberler

Nişantaşı Üniversitesi turizm sektörü temsilcilerini öğrencilerle bir araya getirdi haberi
Yerel
9 Nisan 2025, 21:50

Nişantaşı Üniversitesi turizm sektörü temsilcilerini öğrencilerle bir araya getirdi haberi

Bayraktar TB2 gerçekleştirdiği manevrayla dünya havacılık tarihine geçti haberi
Yerel
9 Nisan 2025, 21:44

Bayraktar TB2 gerçekleştirdiği manevrayla dünya havacılık tarihine geçti haberi

Bursa’da aranan 3 hükümlü sosyal medyadaki paylaşımlarının ardından yakalandı haberi
Yerel
9 Nisan 2025, 21:04

Bursa’da aranan 3 hükümlü sosyal medyadaki paylaşımlarının ardından yakalandı haberi

Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü’nde açık artırmayla damızlık koç satışı yapıldı haberi
Yerel
9 Nisan 2025, 20:54

Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü’nde açık artırmayla damızlık koç satışı yapıldı haberi

Ezine’de 2. Gıda, Hayvancılık ve Tarım Teknolojileri Festivali başladı haberi
Yerel
9 Nisan 2025, 20:34

Ezine’de 2. Gıda, Hayvancılık ve Tarım Teknolojileri Festivali başladı haberi

Çanakkale’de bir köyde daha şap karantinası uygulanmaya başlandı haberi
Yerel
9 Nisan 2025, 19:00

Çanakkale’de bir köyde daha şap karantinası uygulanmaya başlandı haberi

Astronot Tuva Cihangir Atasever, Sakarya’da öğrencilerle buluştu haberi Astronot Tuva Cihangir Atasever, Sakarya’da öğrencilerle buluştu haberi Kütahya’daki şampiyonada Türkiye 2’ncisi olan Edirneli güreşçi mahallesinde davul zurnayla karşılandı haberi Kütahya’daki şampiyonada Türkiye 2’ncisi olan Edirneli güreşçi mahallesinde davul zurnayla karşılandı haberi