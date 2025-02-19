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İstanbul’da etkisini sürdüren kar yağışı sürücüleri ve trafiği olumsuz etkiliyor haberi
Tekirdağ’da kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmına kırmızı yosun birikti haberi
Balıkesir’de yediemin otoparkından 4 araç çalınmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı haberi
Tekirdağ’da Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı haberi
Emlak Konut’tan orta gelir grubuna yönelik yeni kampanya haberi
Edirne’de Satranç 1. Bölge Turnuvası başladı haberi
İstanbul’un bazı bölgelerinde kar yağışı etkisini artırdı haberi
Sakarya’da geleceğin aşçıları taşımalı öğrencilere yemek hazırlıyor haberi
Ferizli’de “Aile Yılı” etkinliği düzenlendi haberi
Tekirdağ’da sahilde ölü köpek balığı bulundu haberi
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Arnavutköy’de yer altı kablolarının patlaması paniğe yol açtı haberi

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de yer altı kablolarında meydana gelen patlama paniğe neden oldu.Boğazköy İstiklal Mahallesi Maltepe Caddesi'ndeki yer altı kablolarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.Çıkan ses nedeniyle panik yaşaya...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Arnavutköy’de yer altı kablolarının patlaması paniğe yol açtı haberi

Arnavutköy'de yer altı kablolarında meydana gelen patlama paniğe neden oldu.

Boğazköy İstiklal Mahallesi Maltepe Caddesi'ndeki yer altı kablolarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Çıkan ses nedeniyle panik yaşayan çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye patlayan kablolara müdahale ederken, bölgeye elektrik şirketi görevlileri de çağrıldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

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