Arnavutköy’de yer altı kablolarının patlaması paniğe yol açtı haberi

Arnavutköy'de yer altı kablolarında meydana gelen patlama paniğe neden oldu.
Boğazköy İstiklal Mahallesi Maltepe Caddesi'ndeki yer altı kablolarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Çıkan ses nedeniyle panik yaşayan çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye patlayan kablolara müdahale ederken, bölgeye elektrik şirketi görevlileri de çağrıldı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
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