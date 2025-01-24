ASRİAD Sakarya Şube Başkanı Ulusal, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi

SAKARYA (AA) – Asrın İşinsanları Derneği (ASRİAD) Sakarya Şube Başkanı Rıdvan Ulusal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı.

Ulusal, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılında çektiği, “Roketsan, Lifebox ve Sony” katkılarıyla hazırlanan “Yılın Kareleri” oylamasında yer alan “Haber”, “Doğal Yaşam ve Çevre”, “Spor”, “Günlük Hayat” ile bu yıla özel eklenen “Özgür Suriye” kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Bu yıla özel olarak eklenen “Özgür Suriye” kategorisinde Emin Sansar'ın Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesinin ardından başkent Şam'daki Emevi Camii'nde kılınan ilk cuma namazını yansıtan “Özgür Ülkede İlk Namaz” karesine oy veren Ulusal, “Doğal Yaşam ve Çevre” kategorisinde Samir Jordamovic imzalı “Ağa Takılanlar” fotoğrafını, “Haber” kategorisinde Barış Seçkin'in “Dış İşleri” başlıklı karesini tercih etti.

“Günlük Hayat” kategorisinde Bestami Bodruk'un objektifine yansıyan “Kar Eğlencesi” fotoğrafını oylayan Ulusal, “Spor” kategorisinde ise Oğuz Yeter'in “Gol Sevinci” fotoğrafını seçti.

Ulusal, 2024'ün yılının dünya konjonktürü açısından çok değişken bileşenlere sahip olduğunu belirterek, “Bizlerde iş dünyasında olmamız nedeniyle bütün dinamikleri anbean takip ediyoruz. Yapılan 5 ana başlıklı fotoğraflara baktığımda dünyaya umut aşılayacak olan özgürlüğün, eşit, adil düzende yaşayabileceğimiz bir dünya düzeninin oluşacağını temenni ederek, günlük rutinimize, çocukluğumuzdaki anılara hitap eden ve gelecekteki dünya konjonktürünü hayal ettiğimiz konu başlıkları üzerinde seçimlerimizi yaptık.” ifadelerini kullandı.

Her sene düzenlenen oylamanın geniş kitleler tarafından takip edildiğine değinen Ulusal, çalışmadan dolayı Anadolu Ajansı'na teşekkür etti.