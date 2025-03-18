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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi yıl dönümü töreninde konuştu: haberi
Mudanya’da Çanakkale şehitleri anıldı haberi
Ata Yatırım, İstanbul ve Ankara’da 2 yeni şube açtı haberi
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İstanbul’da 18 Mart şehitleri törenle anıldı haberi
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Ata Yatırım, İstanbul ve Ankara’da 2 yeni şube açtı haberi

- Ata Yatırım CEO'su Alphan Akiz: - "Şubeleşme stratejimizi devam ettirmek istiyoruz, bu hedef doğrultusunda da kapsamımıza Antalya, İzmir ve Bursa gibi Türkiye'nin önemli büyükşehirlerini aldık"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Ata Yatırım, İstanbul ve Ankara’da 2 yeni şube açtı haberi

Ata Yatırım, İstanbul ve Ankara'da açtığı yeni şubelerle hizmet ağını genişletti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ata Yatırım, yatırımcılara daha hızlı ve verimli hizmet sunma hedefi doğrultusunda, “Yatırımın Atası” olma vizyonuyla İstanbul ve Ankara'daki yeni şubelerini faaliyete geçirdi.

Şirketin İstanbul'daki şubesi Kadıköy Bostancı'da, Ankara'daki şubesi de Çankaya Dumlupınar Bulvarı'nda hizmet vermeye başladı. Ata Yatırım, farklı bölgelerde yeni şubeler açarak müşterileriyle daha doğrudan temas kurmayı, taleplerine hızlı ve etkili çözümler sunmayı ve yerel piyasa koşullarını yakından takip ederek yatırımcılara özel hizmetler sağlamayı hedefliyor.

Ata Yatırım, finansal danışmanlık ve yatırım hizmetlerinde müşteri memnuniyetini üst seviyeye çıkarırken, aynı zamanda sektördeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ata Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Alphan Akiz, Ata Yatırım'ın şubeleşme stratejisinin Türkiye genelinde yatırımcılara daha geniş kapsamlı ve kişiselleştirilmiş hizmet sunma amacı taşıdığını belirtti.

“Yeni şubelerimiz, bölgesel kapsamı genişletme ve müşteri memnuniyetini artırma yolunda attığımız önemli adımlardan biri” ifadelerine yer veren Akiz, yatırımcılara daha yakın olmak ve onların ihtiyaçlarına en hızlı şekilde yanıt verebilmek için fiziki büyümeye başladıklarını aktardı.

Akiz, “Bu bağlamda da İstanbul ve Ankara'da birer şube açma kararı alarak hızlıca bu konudaki yapılanmamızı hayata geçirdik. Şubeleşme stratejimizi devam ettirmek istiyoruz, bu hedef doğrultusunda da kapsamımıza Antalya, İzmir ve Bursa gibi Türkiye'nin önemli büyükşehirlerini aldık. Buralarda da farklı sektörler nezdinde büyük bir ticari faaliyet ve potansiyel mevcut. Dolayısıyla ilerleyen dönemde yeni şubeler açmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

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