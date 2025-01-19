SON DAKİKA
Kocaeli’de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Tekirdağ’da üreticiler “Cuma Buluşmaları” kapsamında bilgilendirildi
Ataşehir’de uyuşturucu ile silah ticareti yaptığı iddia edilen 5 zanlı adliyede
Güngören’de silahlı saldırı güvenlik kamerasında
Türkiye sağlık turizmindeki payını artırmayı hedefliyor
Normal doğuma hazırlanan anne adaylarının “gebe okulu”na ilgisi artıyor
“Kar kaplanları”, Kırklareli’nde köy yollarını ulaşıma açmak için yoğun mesaide
Kırklareli’nde kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler dron ile tespit edildi
İstanbul, atık suların arıtılmasında eylem planının gerisinde kaldı
Bursa’da yol kenarındaki beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Kocaeli’de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Tekirdağ’da üreticiler “Cuma Buluşmaları” kapsamında bilgilendirildi
Ataşehir’de uyuşturucu ile silah ticareti yaptığı iddia edilen 5 zanlı adliyede
Güngören’de silahlı saldırı güvenlik kamerasında
Türkiye sağlık turizmindeki payını artırmayı hedefliyor
Normal doğuma hazırlanan anne adaylarının “gebe okulu”na ilgisi artıyor
“Kar kaplanları”, Kırklareli’nde köy yollarını ulaşıma açmak için yoğun mesaide
Kırklareli’nde kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler dron ile tespit edildi
İstanbul, atık suların arıtılmasında eylem planının gerisinde kaldı
Bursa’da yol kenarındaki beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Ataşehir’de uyuşturucu ile silah ticareti yaptığı iddia edilen 5 zanlı adliyede

Ataşehir’de uyuşturucu ile silah ticareti yaptığı iddia edilen 5 zanlı adliyede

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Ataşehir’de uyuşturucu ile silah ticareti yaptığı iddia edilen 5 zanlı adliyede

İSTANBUL (AA) – Ataşehir'de, uyuşturucu ile silah ticareti yapan çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla Mimar Sinan ve Yeni Çamlıca'da uyuşturucu ile silah ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin adreslerine 16 Ocak'ta operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 19 fişek, bir miktar uyuşturucu ile 9 bin 700 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin “Aylançlar” olarak bilinen çetenin üyesi olduğu belirlendi. 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İlgili Haberler

Azerbaycanlı ressam, kas hastası 4 yaşındaki Yakup’un dev portresini resmetti
Yerel
19 Ocak 2025, 10:00

Azerbaycanlı ressam, kas hastası 4 yaşındaki Yakup’un dev portresini resmetti

Fatih’te ahşap binada çıkan yangın söndürüldü
Yerel
19 Ocak 2025, 06:44

Fatih’te ahşap binada çıkan yangın söndürüldü

Marmara Denizi’ne derin deşarjla atık bırakılması görüntülendi
Yerel
18 Ocak 2025, 23:44

Marmara Denizi’ne derin deşarjla atık bırakılması görüntülendi

Anadolu Otoyolu’nun Sakarya kesiminde bir kişi ölü bulundu
Yerel
18 Ocak 2025, 23:36

Anadolu Otoyolu’nun Sakarya kesiminde bir kişi ölü bulundu

Sakarya’da seyir halindeyken alev alan tır yandı
Yerel
18 Ocak 2025, 22:16

Sakarya’da seyir halindeyken alev alan tır yandı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kocaeli’de partisinin üye katılım programına iştirak etti
Yerel
18 Ocak 2025, 21:04

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kocaeli’de partisinin üye katılım programına iştirak etti

Bakan Göktaş, AK Parti Kocaeli Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi’nde konuştu: Bakan Göktaş, AK Parti Kocaeli Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi’nde konuştu: AK Parti Yalova 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi yapıldı AK Parti Yalova 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi yapıldı