Ayvacık Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Yıldız, güven tazeledi haberi

Ayvacık Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'nin 51'inci Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Alaattin Yıldız, yeniden seçildi.

Ayvacık Belediyesi Yazlık Düğün Salonu'nda gerçekleşen genel kurulda Alaattin Yıldız, yeniden başkan oldu.

Yıldız konuşmasında, kendisini bu göreve yeniden layık gören esnafa teşekkür ederek, “Esnafın ekonomik kalkınmasını sağlamak ve sürdürebilirliği için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Genel kurula Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram da katıldı.