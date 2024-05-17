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Ayvacık’ta Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, 10 kök kenevir bitkisi ve 110 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ile uyuşturucu yetiştirmek için kullanılan bir iklimlendirme sistemi ele geçirildi.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükkuyu beldesi Sahil Mahallesi’nde V.C’ye ait evde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 10 kök kenevir, 110 gram skunk ile çeşitli özelliklerde terazi, sıvı gübre, ısıtıcı, fan ve termometre ile uyuşturucu yetiştirmede kullanıldığı tespit edilen iklimlendirme sistemi bulundu.

Şüpheli V.C, jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Asayiş
Çanakkale
Uyuşturucu Operasyonu

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