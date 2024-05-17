Ayvacık’ta Uyuşturucu Operasyonu: 10 Kök Kenevir Ele Geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükkuyu beldesi Sahil Mahallesi’nde V.C’ye ait evde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, 10 kök kenevir, 110 gram skunk ile çeşitli özelliklerde terazi, sıvı gübre, ısıtıcı, fan ve termometre ile uyuşturucu yetiştirmede kullanıldığı tespit edilen iklimlendirme sistemi bulundu.
Şüpheli V.C, jandarma tarafından gözaltına alındı.
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