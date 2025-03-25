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Ayvalık’ta mahalle evlerinde kadınlar üretim yapıyor haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kadınlar 18 farklı branşta el emeği ürünler imal ediyor.Ayvalık Belediyesi Mahalle Evleri bünyesindeki kurslara şimdiye kadar 1500 kadın katıldı.Belediye Başkanı Mesut Ergin, kadınların sosyal hayattaki ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Ayvalık’ta mahalle evlerinde kadınlar üretim yapıyor haberi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kadınlar 18 farklı branşta el emeği ürünler imal ediyor.

Ayvalık Belediyesi Mahalle Evleri bünyesindeki kurslara şimdiye kadar 1500 kadın katıldı.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, kadınların sosyal hayattaki ve toplumdaki yerini güçlendirmek adına çeşitli etkinlikler ve çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, “Bunlardan en çok önem verdiğimiz ve benim de seçim projelerimin arasında yer alan yedi mahalle evlerimizde bugüne kadar 18 ayrı branşta kurslar düzenlendi. Bu kurslardan bugüne kadar 1500 Ayvalıklı kadın yararlandı, yararlanmaya da devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Üretime katılan kursiyer kadınlara satış alanları da oluşturduklarını dile getiren Ergin, “Satış alanlarında Ayvalıklı kadınlar elde ettikleri gelirle aile ekonomilerine de önemli katkılar sağlıyorlar. Kadınlara yönelik yeni projeler üretmeye, destek vermeye ve katkı koymaya devam ediyoruz.” dedi.

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