Ayvalık’taki turistik tesislerin doluluk oranı yüzde 80’e ulaştı haberi

Kuzey Ege'nin önde gelen turizm merkezlerinden Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Ramazan Bayramı tatili için yapılan rezervasyonlarla konaklama tesislerinin doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı.

Doğal güzellikleri, Cunda (Alibey) başta olmak üzere 22 adası, 17 kilometre uzunluğunda kumsala sahip Sarımsaklı plajları, gün batımının en iyi izlendiği noktalardan Şeytan Sofrası, kırmızı mercanları, gastronomisi, kamp ve karavan turizmiyle Ayvalık'a, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklamasının ardından ilgi arttı.

Kış mevsiminde de açık olan turistik otellerdeki doluluk oranı yüzde 80 seviyesine çıktığı Ayvalık'ta, bayram tatilinin başlamasıyla bu oranın yüzde 100 oranına ulaşması bekleniyor.

Ayvalık Ticaret Odası Turizm Meslek Komitesi Başkanı Uğur Berk, AA muhabirine, Kuzey Ege Bölgesi'ne yapılan İstanbul-İzmir Otoyolu, Seyit Onbaşı Havalimanı, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi yatırımların ardından Ayvalık'ın ulaşılabilirlik açısından da birçok yörenin gözdesi haline geldiğini söyledi.

Ramazan Bayramı'nda Ayvalık'taki açık olan otellerde doluluk oranının yüzde 80'lere ulaştığını vurgulayan Berk, “Bizim zaten 'kapı müşterisi' dediğimiz müşterilerimiz de gelecektir. Bunlarla birlikte bu bayram Ayvalık'taki açık olan otellerde doluluk oranı yüzde 80'den daha fazlasına ulaşacağını tahmin ediyoruz.” diye konuştu.

Ayvalık'ta da eski ruhsatlı otellerin, yeni yasaya göre düzenlenmesi şartının getirilmesiyle ekstra önlemler almak üzere tadilatlara başladığını kaydeden Berk, “Bizim derdimiz, sürdürülebilir turizmi Ayvalık'a getirebilmektir. İlçemizdeki turizmi 12 aya yayabilmektir.” ifadelerini kullandı.

Cunda Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde faaliyet gösteren Cunda Uygulama Oteli Müdürü Abdülaziz Yük de bayramlardaki tatillerin Ayvalık gibi kültürel ve doğal güzellikleri bünyesinde barındıran destinasyonlarda yoğun geçtiğini vurguladı.

Uygulama otelinin ilçenin en güzel noktasında bulunduğunu belirten Yük, şöyle konuştu:

“Bu açıdan da şu an için Ramazan Bayramı'nda rezervasyonlarımız yüzde 80'e ulaşmış durumda. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla da bu yoğunluğun ileriki günlere de yansıyacağına inanıyoruz. 'Kapı misafiri' olarak adlandırdığımız müşterilerimizle bu oranın yüzde 100'lere ulaşacağını düşünüyoruz.”