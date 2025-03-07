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İstanbul’da 2000 yılı öncesi yapılan binaların yenilenmesi deprem güvenliği için önem taşıyor haberi
Güçlendirme, depreme karşı riskli binalar için ekonomik seçenek sunuyor haberi
Azerbaycanlı sanatçılar Alim Kasımov ve Fergana Kasımova AKM’de konser verdi haberi
Kırklareli Valisi Turan, Armağan köyünü ziyaret etti haberi
Tekirdağ’da 125 litre sahte içki ele geçirildi haberi
Tekirdağ’da Yeşilcanlar Korosu konser verdi haberi
Kırklareli Valisi Turan şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi haberi
Sındırgı’da vatandaşlar iftarda buluştu haberi
Bursa’da “Kadınlar Dünyayı Çalıyor Söylüyor” programı düzenlendi haberi
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Azerbaycanlı sanatçılar Alim Kasımov ve Fergana Kasımova AKM’de konser verdi haberi

İSTANBUL (AA) - Azerbaycan'ın ünlü halk sanatçısı Alim Kasımov ve kızı Fergana Kasımova, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluştu.Alim Kasımov, konserde seyircileri selamlayarak, "Ramazan ayımız mübarek olsun. Allah'a hamdolsun...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Azerbaycanlı sanatçılar Alim Kasımov ve Fergana Kasımova AKM’de konser verdi haberi

Azerbaycan'ın ünlü halk sanatçısı Alim Kasımov ve kızı Fergana Kasımova, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluştu.

Alim Kasımov, konserde seyircileri selamlayarak, “Ramazan ayımız mübarek olsun. Allah'a hamdolsun ki bu güzel ayda bizi sizlerle görüştürdü. Biz çok mutluyuz.” dedi.

Fergana Kasımova ise sahnede yaptığı konuşmada, “Alim Bey ile burada olmaktan çok mutluluk duyuyoruz. İstanbul'u çok seviyoruz. Çünkü burada sizler varsınız. Bizim muğamızı çok seviyorsunuz. Bizler de sizi çok seviyoruz. İyi ramazanlar.” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan klasik müziği olan muğam müziğinin iki büyük ismi 90 dakika boyunca süren “Ayın Konseri”nde “Peyman ettik”, “Üreyim”, “Aşiqem”, “Ay qız”, “Eşqin oduna qalannam” ve “Mehriban olaq” aralarında olduğu parçaları seslendirdi.

Seyircilerin şarkılara eşlik ettiği konser sonunda ikili, dakikalarca ayakta alkışlandı.

Uluslararası Müzik Konseyi tarafından UNESCO Müzik Ödülüne layık görülen Alim Kasımov, 1995 yılından beri hem öğrencisi hem de kızı olan Fergana Kasımova ile sahneye çıkıyor.

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