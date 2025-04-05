HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Bağcılar’da bekçinin şehit edilmesine ilişkin yakalanan 5 zanlı adliyede haberi

Bağcılar’da bekçinin şehit edilmesine ilişkin yakalanan 5 zanlı adliyede haberi

- İfadesi alınan şüphelilerden B.Ç: - "Biz, üçümüz koştuğumuz esnada silah sesi duydum ve geri dönüp baktığımda R.Y. hem koşuyor hem de bizi kovalayan bekçilere doğru ateş ediyordu. R.Y. bana bağırarak 'B... ateş et' dedi. Ben de havaya doğru 2-3 el ateş ettim"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bağcılar’da bekçinin şehit edilmesine ilişkin yakalanan 5 zanlı adliyede haberi

Bağcılar'da, bekçi Uğur Gölçek'in silahlı saldırıda şehit edilmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak'ta kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere yönelik silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 5 zanlının Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki ifade işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden B.Ç. (19), R.Y. (24), A.Ö. (27) ve K.Ö. (31) ile Çocuk Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan M.M.Y. daha sonra adliyeye sevk edildi.

Bekçiyi şehit ettiği tespit edilen R.Y'nin kasten yaralama ve mala zarar verme gibi suçlardan 5 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi.

Şüpheli B.Ç. ifadesinde, zanlılardan R.Y'nin peşinden gelmesini istediğini belirterek, “Biz, üçümüz koştuğumuz esnada silah sesi duydum ve geri dönüp baktığımda R.Y. hem koşuyor hem de bizi kovalayan bekçilere doğru ateş ediyordu. R.Y. bana bağırarak 'B… ateş et' dedi. Ben de havaya doğru 2-3 el ateş ettim.” dedi.

Olaydan sonra oradan kaçtıklarını ve silahları R.Y. ile sakladıklarını ileri süren B.Ç, “R.Y. bekçilere ateş ettiği için silahını atacak rögar kapağı aradı fakat bulamayınca silahı gömdük. O esnada R.Y. de yanımdaydı. Daha sonra R.Y'nin telefonu çaldı. Telefonu kapattı ve bana bir bekçinin vurulduğunu söyledi. Ben, kendisine hiç kimseye ateş etmediğimi söyledim. O da bana bekçilere ateş ettiğini söyledi. Bana 'Olayı üstlen sana ve ailene bakarım.' dedi.” iddiasında bulundu.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından saldırganların olay günü tartıştıkları bir kişiyi de silahla vurmak için buluştukları tespit edildi.

Bekçiyi silahla vurarak şehit ettiği belirlenen şüpheli R.Y'nin, emniyetteki ifadesinde, olay günü dayısının oğlu B.Y. ile gittikleri bir mekanda sosyal medyada canlı yayın açma nedeniyle kavga ettiklerini, daha sonra bir dernekten silah alarak Bağcılar’a geçtiklerini anlattığı öğrenildi.

– Olay

2 Nisan'da, Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak'ta kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere açılan ateş sonucu ağır yaralanan Uğur Gölçek, kaldırıldığı özel bir hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen şüpheliler B.Ç. (19), R.Y. (24), A.Ö. (27) ve K.Ö. (31) Bağcılar'da yakalanmıştı.

Daha sonra olaya karıştığı belirlenen şüpheli M.M.Y'nin de yakalanmasıyla gözaltına alınan zanlıların sayısı 5'e çıkmıştı.

İlgili Haberler

Tekirdağ’da akrabalar arasındaki silahlı kavgada 3 kişi öldü haberi
Yerel
5 Nisan 2025, 14:34

Tekirdağ’da akrabalar arasındaki silahlı kavgada 3 kişi öldü haberi

Bilecik’te elektrik tellerine çarpan leylek tedaviye alındı haberi
Yerel
5 Nisan 2025, 13:40

Bilecik’te elektrik tellerine çarpan leylek tedaviye alındı haberi

Motosikletiyle Anadolu’yu gezen ressam, Adem amca ile Yaren leyleği resmetti haberi
Yerel
5 Nisan 2025, 12:54

Motosikletiyle Anadolu’yu gezen ressam, Adem amca ile Yaren leyleği resmetti haberi

Edirne’de “Pehlivan Yetiştirme Projesi” başlatılacak haberi
Yerel
5 Nisan 2025, 12:44

Edirne’de “Pehlivan Yetiştirme Projesi” başlatılacak haberi

“1. Serdivan Kitap Fuarı” kapılarını açtı haberi
Yerel
5 Nisan 2025, 12:20

“1. Serdivan Kitap Fuarı” kapılarını açtı haberi

Sağlıklı yaşamın ilk adımı sorunsuz dişlerden geçiyor haberi
Yerel
5 Nisan 2025, 12:14

Sağlıklı yaşamın ilk adımı sorunsuz dişlerden geçiyor haberi

GÜNCELLEME – Kuzey Marmara Otoyolu’nda tıra çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti haberi GÜNCELLEME – Kuzey Marmara Otoyolu’nda tıra çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti haberi “Vatan şairi” Namık Kemal Evi’nde bayram tatili hareketliliği haberi “Vatan şairi” Namık Kemal Evi’nde bayram tatili hareketliliği haberi