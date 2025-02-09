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Bağcılar’da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü haberi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da park halindeki otomobilde çıkan yangın, çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.Yıldıztepe Mahallesi Bağcılar Caddesi'nde park halindeki 34 CIJ 719 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzer...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bağcılar’da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü haberi

Bağcılar'da park halindeki otomobilde çıkan yangın, çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yıldıztepe Mahallesi Bağcılar Caddesi'nde park halindeki 34 CIJ 719 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Durumu fark eden çevredekiler, su ve yangın söndürme tüpüyle müdahale ederek yangını söndürdü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta inceleme yaptı.

Otomobilde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Caddede esnaflık yapan Nami Tavsan, “Bir anda ortalık alev topuna döndü. İçeride yangın tüpü vardı hemen müdahale ettik, yangını söndürdük.” dedi.

Yangın

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