Bağcılar’da “Türk Böbrek Vakfı Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi” açıldı haberi

İstanbul, Bağcılar'da Türk Böbrek Vakfı (TBV) Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Bağcılar, Güneşli Mahallesi'nde açılışı gerçekleştirilen Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi'nin, önümüzdeki günlerde hasta kabulüne başlaması planlanıyor.

Merkezin açılışında konuşan TBV Başkanı Timur Erk, vakfın yaklaşık 40 yıldır büyük hizmetler verdiğini dile getirdi.

Açılışı yapılan binanın altı ayda tamamlandığını ve yaklaşık 42 milyon lira harcandığını aktaran Erk, “Bizim için ciddi bir yatırım. Dört duvar olarak aldık. 2 bin 100 metrekarelik bir yer. Birazdan göreceksiniz, Türkiye'nin bir medarıiftiharı.” dedi.

Aynı zamanda Avrupa eski Böbrek Vakıfları Federasyonu Başkanı olduğunu belirten Erk, Avrupa'da bile 600 metrekarelik bir salonda 60 makine bulunan yer olmadığına dikkati çekti.

Erk, böbrek yetmezliğinin önlenmesi için sağlıklı beslenmenin şart olduğunu, koruyucu hekimlik politikasıyla bu konuda önemli adımlar attıklarını söyledi.

Koruyucu hekimlikle ilgili her yaştan insana eğitim verdiklerini kaydeden Erk, “On sene içinde 55 ile gittik. Bu, dile kolay geliyor ama çok zor bir şey. 10 kişilik eğitmen kadromuz var ve o eğitmen kadrosu devamlı çalışıyor. Pandemi döneminde de çok güzel eğitimler verdik. Sağlıklı beslenme konusunda hala anaokulu, hatta anaokulu öncesi, ilkokul 7-12 yaş grubu ve arkasından da ebeveyn eğitimini devamlı yapıyoruz. Instagram'dan her gün bir şeyler yayınlıyoruz, bilinçlendirme yapıyoruz. Dolayısıyla elimizden geldiği kadar sağlıklı beslenmesini öğrenen nesiller yaratarak bir yere gelmeye çalışıyoruz.” diye konuştu.

– Türkiye obezitede Avrupa birincisi

Obezitede Türkiye'nin Avrupa'da birinci, dünyada ise ABD ve Meksika'nın ardından üçüncü olduğunu aktaran Erk, bunun en önemli sebeplerinden birinin sağlıksız beslenme olduğunu vurguladı.

Böbrek yetmezliğinin 5 evreden oluştuğuna, 3 ve 4'üncü evreye kadar bu hastalığın belirti olmadan ilerlediğine dikkati çeken Erk, şunları kaydetti:

“Biz, böbrek yetmezliğini yaratan unsurlara odaklandık. Başta sağlıklı beslenme adı altında tuz, şeker, trans yağ tüketimini azaltmış durumdayız. Tuzda muvaffak olduk, 18 gram günlük tüketimi 12 gramlara Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız kampanyalarla düşürebildik. Ama şekerde sınıfta kaldık. Dünya Sağlık Örgütü der ki 50 gram yeterli, yani 13 küp şeker. Ama biz 150 gramla mücadeleye girdik, 10 senede ancak 10 gram düşürebildik.”

Törene, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Hıfzısıhha Müdürü Dr. Mustafa Hakan Yılmaztürk, TBV Yönetim Kurulu Üyeleri Aydın Ekinci, Prof Dr. Aydın Türkmen ve Seval Ermiş ile sanatçı Betül Demir'in yanı sıra vakıf gönüllüleri ve diyaliz hastaları da katıldı.