SON DAKİKA
TÜ Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin ödüllü projeleri sergilendi haberi
Bağımlılıktan kurtulan 27 yıllık sigara tiryakisi, 8 arkadaşına örnek oldu haberi
Dijital dönüşümde rekabeti en çok “tekelleşme” tehdit ediyor haberi
İstanbul’da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi haberi
THY Teknik AŞ ve Air India Express iş birliklerini yeni anlaşmayla güçlendirdi haberi
Yapay zeka, yangınlara anında ve etkili müdahale imkanı sağlıyor haberi
Beylikdüzü’nde kar yağışı hasarlı trafik kazalarına neden oldu haberi
İstanbul’da geçen yıl 1 milyon 677 bin kişiye kanser taraması yapıldı haberi
Çanakkale’nin bazı kıyılarında deniz suyu çekildi haberi
Otomobil ihracatındaki büyümenin 2025’te de sürdürülmesi hedefleniyor haberi
TÜ Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin ödüllü projeleri sergilendi haberi
Bağımlılıktan kurtulan 27 yıllık sigara tiryakisi, 8 arkadaşına örnek oldu haberi
Dijital dönüşümde rekabeti en çok “tekelleşme” tehdit ediyor haberi
İstanbul’da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi haberi
THY Teknik AŞ ve Air India Express iş birliklerini yeni anlaşmayla güçlendirdi haberi
Yapay zeka, yangınlara anında ve etkili müdahale imkanı sağlıyor haberi
Beylikdüzü’nde kar yağışı hasarlı trafik kazalarına neden oldu haberi
İstanbul’da geçen yıl 1 milyon 677 bin kişiye kanser taraması yapıldı haberi
Çanakkale’nin bazı kıyılarında deniz suyu çekildi haberi
Otomobil ihracatındaki büyümenin 2025’te de sürdürülmesi hedefleniyor haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Bağımlılıktan kurtulan 27 yıllık sigara tiryakisi, 8 arkadaşına örnek oldu haberi

Bağımlılıktan kurtulan 27 yıllık sigara tiryakisi, 8 arkadaşına örnek oldu haberi

BURSA (AA) - Bursa'da 27 yıldır bağımlısı olduğu sigaradan Nilüfer Sağlık Hayat Merkezi sayesinde kurtulan 45 yaşındaki Oğuzhan Alakoca, 8 mesai arkadaşının da zararlı alışkanlığını bırakmasına vesile oldu.İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya gö...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bağımlılıktan kurtulan 27 yıllık sigara tiryakisi, 8 arkadaşına örnek oldu haberi

Bursa'da 27 yıldır bağımlısı olduğu sigaradan Nilüfer Sağlık Hayat Merkezi sayesinde kurtulan 45 yaşındaki Oğuzhan Alakoca, 8 mesai arkadaşının da zararlı alışkanlığını bırakmasına vesile oldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, eşinin yönlendirmesiyle Nilüfer Sağlık Hayat Merkezi'ne başvuran Alakoca, 27 yıllık sigara bağımlılığından kurtuldu.

Günde iki pakete yakın içen Alakoca'nın bağımlılıktan kurtulduğunu gören 8 mesai arkadaşı da merkeze başvurarak sigarayı bıraktı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Alakoca, kendisinin haberi olmadan Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvuran eşi vesilesiyle bağımlılıktan kurtulmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Sigara Bırakma Polikliniği'nde yapılan değerlendirme sonrası ilaç kullanmaya başladığını anlatan Alakoca, 15-20 günlük ilaç kullanımının ardından sigarayı bıraktığını kaydetti.

Alakoca, iş arkadaşlarına da sigarayı bırakma konusunda rol model olduğunu belirterek, hala bırakmayanları da merkeze yönlendireceğini söyledi.

Bağımlılıktan kurtulmak isteyenlere tavsiyelerde bulunan Alakoca, şu ifadeleri kullandı:

“Balkonda çok sigara içiyordum, artık balkona çok çıkmıyorum. İş yerinde sigara içilen alanda bulunmuyorum. Meyve tüketiyorum. Aslında alışkanlıklarımdan vazgeçtim ve şimdi yeni kazanımlar elde ettim. Daha güzel kokuyorum, çocuklarıma daha rahat sarılabiliyorum. Yakından bir arkadaşım geçerken onunla daha rahat sosyal temas kurabiliyorum. Bunlar da beni mutlu ediyor. Birçok arkadaşıma tavsiye ediyorum. İnşallah bir daha başlamayacağım. Benim için bu olay bitmiştir. Her şeyin kafada bittiğini, psikolojik olduğunu, isterlerse bırakabileceklerini bir kez daha hatırlatmak istiyorum.”

Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Elif Soyer de bağımlılık durumunu ölçen testlerden sonra kişiye uygun tedaviyi belirleyip poliklinik hizmeti verdiklerini bildirdi.

Soyer, sigara bırakma süreci tamamlanan danışanlara motivasyonlarını artırmak üzere etkinlikler düzenlediklerini kaydetti.

Bırakma
Sağlık
Sigara

İlgili Haberler

Güney Koreli profesör 40 yıldır ülkesi ile Türkiye arasında gönül elçiliği yapıyor haberi
Yerel
11 Şubat 2025, 11:30

Güney Koreli profesör 40 yıldır ülkesi ile Türkiye arasında gönül elçiliği yapıyor haberi

Üst solunum yolu hastalıklarında maske kullanmak virüslerin yayılımını engelliyor haberi
Yerel
11 Şubat 2025, 10:20

Üst solunum yolu hastalıklarında maske kullanmak virüslerin yayılımını engelliyor haberi

Ahırkapı’da gemiden yakıt sızıntısı kaynaklı deniz kirliliğine müdahale haberi
Yerel
11 Şubat 2025, 10:02

Ahırkapı’da gemiden yakıt sızıntısı kaynaklı deniz kirliliğine müdahale haberi

İstanbul’da kar yağışının etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor haberi
Yerel
11 Şubat 2025, 09:41

İstanbul’da kar yağışının etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor haberi

Balıkesir’de hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı haberi
Yerel
11 Şubat 2025, 04:24

Balıkesir’de hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı haberi

İBB Meclisinde, İmamoğlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına yönelik sözleri tartışıldı haberi
Yerel
10 Şubat 2025, 20:30

İBB Meclisinde, İmamoğlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına yönelik sözleri tartışıldı haberi

Kırklareli’nde İl Encümeni toplandı haberi Kırklareli’nde İl Encümeni toplandı haberi Balıkesir’in bazı ilçelerinde deniz kıyısında su çekilmesi yaşandı haberi Balıkesir’in bazı ilçelerinde deniz kıyısında su çekilmesi yaşandı haberi