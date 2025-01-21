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Enuygunfinans.com’dan bedelli askerlik kredisi değerlendirmesi haberi
2024’ü rekorla kapatan otomotiv sektörü bu yıl 39 milyar dolar ihracat hedefliyor haberi
Astım hastalığını hafifletmek için başladığı muaythaide 15 madalya kazandı haberi
Kan bağışlarken şüphelenilen karaciğer yetmezliğinden ablasının donör olmasıyla kurtuldu haberi
Kocaeli’de geçen yıl 172,7 milyon metreküp atık su arıtıldı haberi
Bahçelievler’de arka kısmından duman çıkan metrobüs tahliye edildi haberi
Akaryakıt sektörünün sorunları Çanakkale’de ele alındı haberi
Bursa’da iki üniversiteyle denetimli serbestlik hizmetleri alanında işbirliği yapıldı haberi
Trakya Birlik 2024 üretim sezonunda 240 bin ton ayçiçeği alımı gerçekleştirdi haberi
Tekirdağ’da marketlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı haberi
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Bahçelievler’de arka kısmından duman çıkan metrobüs tahliye edildi haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bahçelievler’de arka kısmından duman çıkan metrobüs tahliye edildi haberi

İSTANBUL (AA) – Bahçelievler'de, arka bölümünden duman çıkıp arızalanan metrobüsün yolcuları durakta araçtan indirildi.

Alınan bilgiye göre, Avcılar istikametine giden metrobüsün arka bölümünden henüz bilinmeyen nedenle duman çıktı. Metrobüs şoförü, yolcularını Şirinevler durağında indirerek, aracı taralı alana çekti.

Görevliler, arızanın nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Metrobüsten çıkan dumanlar, çevreden de fark edildi.

Ekiplerin onarım çalışmaları sürüyor.

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