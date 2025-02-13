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İstanbul’da 11. Kadın Direktörler Konferansı düzenlendi haberi
Yetim Vakfı ramazanda 28 ülkeye yardım ulaştıracak haberi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Edirne’de kandil simidi dağıttı haberi
Yalova’da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis için tören düzenlendi haberi
Bahçelievler’de mahalle muhtarı tarafından silahla öldürülen emlakçı son yolculuğuna uğurlandı haberi
CHP’li Karatepe, Tekirdağ’da Kent Lokantası açılışına katıldı haberi
Tekirdağ’da sobadan sızan gazdan zehirlenen iki kardeşten biri öldü haberi
Bilecik İl Özel İdaresi şantiyeleri hizmete açıldı haberi
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Bahçelievler’de mahalle muhtarı tarafından silahla öldürülen emlakçı son yolculuğuna uğurlandı haberi

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de tartıştığı mahalle muhtarı tarafından silahla vurulmasının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden emlakçının cenazesi toprağa verildi.Şirinevler Mahallesi'nde 29 Ocak'ta iş yerinin önüne araç park e...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bahçelievler’de mahalle muhtarı tarafından silahla öldürülen emlakçı son yolculuğuna uğurlandı haberi

Bahçelievler'de tartıştığı mahalle muhtarı tarafından silahla vurulmasının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden emlakçının cenazesi toprağa verildi.

Şirinevler Mahallesi'nde 29 Ocak'ta iş yerinin önüne araç park edilmesi nedeniyle çıkan kavgada mahalle muhtarı İbrahim G. tarafından silahla vurularak ağır yaralanan ve kaldırıldığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Şeref Yılmaz için Şirinevler Ulu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törende Yılmaz'ın yakınları taziyeleri kabul etti.

Yılmaz'ın naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

– Olay

Şirinevler Mahallesi Er Sokak'ta 29 Ocak'ta mahalle muhtarı İbrahim G. ile emlakçı Şeref Yılmaz arasında araç park yeri nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, İbrahim G'nin silahından çıkan kurşunlarla ağır yaralanan Yılmaz hastaneye kaldırılmıştı.

Silahıyla gözaltına alınan muhtar İbrahim G, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

Mahalle

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