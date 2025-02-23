Bahçelievler’de Pitbull cinsi köpeğin saldırdığı kedi öldü haberi

Bahçelievler'de, Pitbull cinsi köpeğin saldırdığı kedi öldü.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan Mahallesi İskilip Sokak'taki binanın girişinde Pitbull cinsi köpek, sokak kedisine saldırdı.

Kediyi uzun süre bırakmayan köpek çevredeki vatandaşların müdahalesiyle yakalanırken, kedinin öldüğü belirlendi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Bahçelievler Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri köpeği teslim aldı.

Belediye ekiplerinin, çipli olduğu belirtilen köpeğin sahibine ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.

-“Köpeğin tipinden dolayı bir şey yapamadık”

Olayın görgü tanıklarından Cihan Diri, sokağa çıktığında birkaç çocuğun bağırdığını söyleyerek, “Ellerinde tasma vardı. Köpeği kediye saldırırken gördük ama köpeğin tipinden dolayı yaklaşıp bir şey yapamadık, sadece onları izlemek zorunda kaldık. Köpek iki çocuğun elindeydi, ellerinden kaçırdılar muhtemelen. Sonra tasmasını da bir hanımefendi çocuklardan alarak getirdi. Zaten tasmasını da koparmıştı.” diye konuştu.

Bina sakini Kerem Çakır ise köpeği kediye saldırırken gördüğünü belirterek “Geldiğimde zaten kedi ölmüştü. Gördüm, ayırdım, sadece tutabildim.” dedi.

Öte yandan Pitbull cinsi köpeğin sokak kedisine saldırdığı anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.