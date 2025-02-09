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Bahçelievler’de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı haberi
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Bağcılar’da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü haberi
Kuzey Ege’de denizin çekilmesiyle 2 bin 500 yıllık limanın kalıntıları ortaya çıktı haberi
Tekirdağ’da iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı haberi
Kocaelispor, Rigoberto Rivas’ı kadrosuna kattı haberi
İzmit’te 1 ton hamsi dağıtıldı haberi
İstanbul’da “viyadük düzenleme çalışması” metro hattındaki yolcuları mağdur etti haberi
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Bilecik’te kızak festivali yapıldı haberi
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Bahçelievler’de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı haberi

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.Yenibosna Merkez Mahallesi Değirmenbahçe Caddesi'ndeki alışveriş merkezinin önünde motosikletini park eden K.Ö'ye, bu sırada arkasından gelen motosikletli 2 şü...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bahçelievler’de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı haberi

Bahçelievler'de bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Yenibosna Merkez Mahallesi Değirmenbahçe Caddesi'ndeki alışveriş merkezinin önünde motosikletini park eden K.Ö'ye, bu sırada arkasından gelen motosikletli 2 şüpheli silahla ateş etti.

Saldırıda K.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı K.Ö, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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