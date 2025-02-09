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Bahçelievler’de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı haberi

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.Yenibosna Merkez Mahallesi Değirmenbahçe Caddesi'ndeki alışveriş merkezinin önünde motosikletini park eden K.Ö'ye, bu sırada arkasından gelen motosikletli 2 şü...