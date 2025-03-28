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Bahçelievler’de yanan 6 araç kullanılamaz hale geldi haberi

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de çıkan yangında 6 araç zarar gördü.Hürriyet Mahallesi İkizler Sokak'ta park halindeki otomobiller, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kısa sür...