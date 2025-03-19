Bakan Kurum, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanlığı teşkilat ve vefa iftarında konuştu: haberi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “İstanbul'daki 1,5 milyon ev ve iş yeri acilen dönüşmek zorunda. Her an kendiliğinden çökecek kadar çürük olan 600 bin ev hemen yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. AK Parti olarak şu ana kadar İstanbul'da, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 1 milyona yakın bağımsız bölümü dönüştürdük. 200 binden fazla ev ve iş yerimizi de yeniliyoruz.” dedi.

Bağcılar Belediyesi Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda düzenlenen AK Parti Bağcılar İlçe Başkanlığı teşkilat ve vefa iftarında konuşan Kurum, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana bir vefa hareketi olduğunu, hizmeti ve eser vermeyi daima baş tacı ettiklerini söyledi.

Kurum, “Hiç kimse bu kadroları boş laf üretirken göremez. Bu kadrolar her zaman eser ve hizmet siyaseti yapmıştır. Hiç kimse bu kutlu topluluğu, millete verdiği sözü tutmak yerine ikbal peşinde koşarken göremez. Bizim için 'Durmak yok, yola devam.' sözü asla bir slogan olmamıştır. Tam aksine bu cümle, içi dolu, kökü güçlü, geleceğe ayarlı bir duruşu simgelemiştir. Bugün yine yola devam ediyor, 81 ilimize, ilçelerimize, köylerimize eserlerimizi yapmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

İlerledikleri yolda eser siyasetinin karşısına dikilen sorunların yanında acı sınamalardan da geçtiklerini aktaran Kurum, şöyle devam etti:

“6 Şubat 2023, bu topraklardaki en kara geceydi. Hamdolsun orada da bir an olsun ümitsizliğe kapılmadık. Milletimize karamsarlık sunanlardan olmadık. Devlet-millet tek akıl, tek yürek olduk. Depremin ilk dakikalarından bu yana çalışmalarımızı bir an bile durdurmadık, 11 ilimizde çalışmalarımızı sürdürdük. Malatya'nın, Gaziantep'in, Hatay'ın hemşehrisi olduk. Maraş'ın, Adıyaman'ın, deprem bölgesindeki tüm ilçelerimizin kardeşi olduk. Birileri 'Devlet bu enkazın altında kalır, bu hükümet bu enkazın altından kalkamaz.' dese de birileri avuçlarını ovuştursa da biz Cumhuriyet tarihinin en büyük inşa seferberliğinden tek bir geri adım atmadık.”

Bakan Kurum, deprem sürecinde dünyanın tüm ülkelerinin hayretle izlediği bir hızla hareket ettiklerini ve depremin yaşandığı şehirlerin yeniden, daha güçlü şekilde, geleceğe emin adımlarla yürümesi için canla başla çalıştıklarını anlattı.

– “Yıl sonuna kadar 11 ilimizde 453 bin ev ve iş yerimizi afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz”

Kurum, “Bu koca yürekli devler topluluğu yani sizlerin desteğiyle teslim ettiğimiz konut sayısını eylülde 100 bine çıkardık. Ekimde 130 bine, kasımda 155 bine, ocakta 201 bine ulaştırdık. Bugün de 11 ilimizde, inşasına başlanmamış tek bir yuva bırakmadık. Teşkilatımızın huzurunda, nihai hedefimize dair sözümüzü İstanbul'dan yinelemek istiyorum. Bu yılın sonuna kadar 11 ilimizde 453 bin ev ve iş yerimizi afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. Sıcak yuvasına girmeyen tek bir kardeşimizi bırakmayacağız.” diye konuştu.

Deprem bölgesinde yapılan yenileme çalışmalarının bitmesiyle şehirlerin yeniden kalkınacağına, ticaret merkezi olacağına ve kültür mirasının yeniden sahneye çıkacağına işaret eden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Deprem bölgesine gelip, 'Tayyip Erdoğan bu enkazın altından kalkamaz.' diyenlere İstanbul'dan, Bağcılar'dan sesleniyorum. Depremde yaralanan 11 ilimiz, tüm ilçeleriyle, tüm köyleriyle, 14 milyon insanıyla yeniden ayağa kalkacak ve asla sahipsiz kalmayacak. Çünkü deprem bölgesi, bu ülkenin vefalı evlatlarına, bize emanettir. O anneler, o yavrular Cumhur İttifakına, AK Partimize emanettir, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a emanettir. Biz bu emanete gözümüz gibi sahip çıkacağız.”

Kurum, yaşanan acıları yeniden yaşamak istemediklerini dile getirerek, deprem meselesinin Türkiye için milli güvenlik meselesi olduğunu kaydetti.

İstanbul'un deprem tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirten Kurum, “İstanbul'daki 1,5 milyon ev ve iş yeri acilen dönüşmek zorunda. Her an kendiliğinden çökecek kadar çürük olan 600 bin ev hemen yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. AK Parti olarak şu ana kadar İstanbul'da, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 1 milyona yakın bağımsız bölümü dönüştürdük. 200 binden fazla ev ve iş yerimizi de yeniliyoruz.” şeklinde konuştu.

Kurum, İstanbullulara çağrıda bulunarak, “Yarısı Bizden kampanyasını seçim öncesinde açıklamıştık. Bu buluşma vesilesiyle tüm İstanbullu kardeşlerime sesleniyorum. Gelin, Yarısı Bizden kampanyamızın imkanlarından faydalanalım. Siz isteyin, biz bir yıl bitmeden yeni yuvanızı yapalım. Diyoruz ki İstanbul'u hep birlikte kurtaralım.” dedi.

81 ilde sahada olduğunu ve 7 gün 24 saat esasıyla çalıştığını vurgulayan Kurum, “Görüyorum ki hayat değişiyor, beklentiler değişiyor ama inanın millet nezdinde bir gerçek asla değişmiyor. O gerçek şudur; AK Parti, dün olduğu gibi bugün de yarın da milletimizin yegane umududur. Şu son 6 ayda, 100'ü aşkın yabancı temsilciyle sohbet ettim. İnanın, dünyada artık herkes yükselen Türkiye gerçeğini görüyor ve kendi ülkelerini buna göre konumlandırıyor. Her şeyin Türkiye merkezli olduğu yeni bir yüzyıl geliyor. Terörün bittiği, milletimizin daha mutlu ve müreffeh olduğu bir Türkiye geliyor. Bu noktada bize düşen şudur; sözümüzün eri, işimizin ehli olmaya devam edeceğiz. Milletimize karşı daima vefalı, daima doğru, daima mütevazı olacağız ve en önemlisi de her zaman bir ve beraber olacağız.” ifadelerini kullandı.

Programa, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı.