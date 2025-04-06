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Bakanlar Tunç ve Uraloğlu, Sakarya’da düğün törenine katıldı haberi

SAKARYA (AA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un kızı Şeyma Yavuz ile Sefa Bayraktar'ın, Sakarya'da yapılan düğün merasimine katıldı.Yavuz'un ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bakanlar Tunç ve Uraloğlu, Sakarya’da düğün törenine katıldı haberi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un kızı Şeyma Yavuz ile Sefa Bayraktar'ın, Sakarya'da yapılan düğün merasimine katıldı.

Yavuz'un kızı Şeyma Yavuz ile Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Sefa Bayraktar, Adapazarı ilçesindeki bir düğün salonunda gerçekleşen törenle dünyaevine girdi.

Düğün merasimine, çiftin anne babası ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ, AK Parti MKYK üyesi Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer, Grup Başkan vekilleri Abdülhamid Gül, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, AK Parti'li bazı milletvekilleri, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül ve davetliler katıldı.

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