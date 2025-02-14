SON DAKİKA
İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 59,82’ye yükseldi haberi
Emlakjet ocak ayı gayrimenkul piyasa raporunu yayımladı haberi
Bakım merkezinde evlenen engelli çift sevgileriyle örnek oluyor haberi
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Sevgililer Günü etkinlikleri düzenlendi haberi
Kalbinde doğuştan 3 delik bulunan down sendromlu Yusuf, 2 ameliyatla sağlığına kavuştu haberi
Bursa Devlet Tiyatrosu, “Othello” oyununu sahneledi haberi
Yemek yeme akımı “Mukbang” obezite gibi sağlık sorunlarına yol açabiliyor haberi
“Vize’nin Şairleri Projesi” şiir ve müzik dinletisi yapıldı haberi
Nadir görülen “diyafram hernisi” teşhisi konulan Umut bebek, ameliyatla sağlığına kavuştu haberi
Kırklareli Üniversitesinde “Akademik Kurul Toplantısı” yapıldı haberi
İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 59,82’ye yükseldi haberi
Emlakjet ocak ayı gayrimenkul piyasa raporunu yayımladı haberi
Bakım merkezinde evlenen engelli çift sevgileriyle örnek oluyor haberi
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Sevgililer Günü etkinlikleri düzenlendi haberi
Kalbinde doğuştan 3 delik bulunan down sendromlu Yusuf, 2 ameliyatla sağlığına kavuştu haberi
Bursa Devlet Tiyatrosu, “Othello” oyununu sahneledi haberi
Yemek yeme akımı “Mukbang” obezite gibi sağlık sorunlarına yol açabiliyor haberi
“Vize’nin Şairleri Projesi” şiir ve müzik dinletisi yapıldı haberi
Nadir görülen “diyafram hernisi” teşhisi konulan Umut bebek, ameliyatla sağlığına kavuştu haberi
Kırklareli Üniversitesinde “Akademik Kurul Toplantısı” yapıldı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Bakım merkezinde evlenen engelli çift sevgileriyle örnek oluyor haberi

Bakım merkezinde evlenen engelli çift sevgileriyle örnek oluyor haberi

- Seher Tatar: -"Biz Ahmet ile birbirimize iyi geldik. Tanıştığımız dönemde, bir an önce sabah olsun da tekrar görüşelim istiyorduk"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bakım merkezinde evlenen engelli çift sevgileriyle örnek oluyor haberi

FIRAT ÇAKIR – Tekirdağ'da özel bir bakım merkezinde tanışarak evlenen Seher ve Ahmet Tatar çifti, sevgileriyle çevrelerine örnek oluyor.

Multipl skleroz (MS) hastalığı nedeniyle 20 yıldır yürüyemeyen Seher Uzbiçen (58) ve 9 yıl önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle konuşma yetisini kaybeden Ahmet Tatar (61), 2023'te kentteki özel bir bakım merkezine yerleşti.

Merkezin sosyal alanlarında tanışarak arkadaş olan Uzbiçen ve Tatar, geçen yıl merkezde yapılan düğünle evlendi.

Seher Tatar, AA muhabirine, eşine ilk gördüğü anda aşık olduğunu belirterek, bakım merkezinde kalmaya başladığında yaşadığı endişelerinin, eşiyle tanışmasının ardından sona erdiğini söyledi.

İlk evliliğini 19 yıl önce yaptığını anlatan Seher Tatar, “Eş nasıl olunur unuttum, yeniden öğreniyorum. Hayallerimi yeniden yaşıyorum, yapamadıklarımı yapıyorum.” dedi.

Tatar, daha önce evlilik gibi bir düşüncesinin olmadığını ancak eşiyle tanıştıktan sonra fikrinin değiştiğini kaydetti.

Eşiyle tanıştığında, bekar olduğunu öğrendiğinde çok sevindiğini aktaran Tatar, “Yemek ve kahvaltılarda Ahmet bey ile karşılıklı oturuyorduk. Her zaman hayal ettiğim bir görünüşü vardı. Yapılı ve uzun boyluydu. Ahmet beyin konuşamadığını öğrendim. Onun konuşma şansı olmadığı için ben kendisine açıldım.” şeklinde konuştu.

Tatar, beraber vakit geçirdiklerinde zamanın kendileri için durduğunu vurgulayarak, “Biz Ahmet ile birbirimize iyi geldik. Tanıştığımız dönemde, bir an önce sabah olsun da tekrar görüşelim istiyorduk. Konuşamadığı halde konuşuyor gibi olmuştu.” dedi.

Tatar, sevginin tüm engelleri aştığını ispat ettiklerini, beraber vakit geçirmekten büyük zevk aldıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

“Ahmet bana bazı şeyleri söylemeden, ben anlıyorum. Artık o noktalara gelmeye başladık. Her yere beraber gidiyoruz. Kendisi bana her konuda yardımcı oluyor. Dışarı alışverişe birlikte gidiyoruz. Gayet keyifli oluyor. Paylaşılan her şey kolaylaşıyor.”

Tatar, çevrelerinde örnek bir çift olarak gösterildiklerini vurguladı.

Bakım merkezi müdürü Feriha Aydoslu da 2025'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Aile Yılı” ilan edildiğini anımsattı.

Engellilerin, bakımevinde bir aile olabildiklerini gördüklerini anlatan Aydoslu, “Geçen yıl bize evlilik için müracaat eden bir çiftimiz evlilik gerçekleştirdi. Bizler de onlara her anlamda destek olduk. Kurumumuzda güzel bir düğün gerçekleştirdik. Bu evlilik tüm engellilerimize örnek oldu. Bize sevginin gücünü gösterdi.” ifadelerini kullandı.

Ahmet
Tatar

İlgili Haberler

Yalovalı kadınların ürettiği çiçekler vitrinleri süslüyor haberi
Yerel
14 Şubat 2025, 11:11

Yalovalı kadınların ürettiği çiçekler vitrinleri süslüyor haberi

İstanbul’da 94 bin 587 korsan kitap ele geçirildi haberi
Yerel
14 Şubat 2025, 11:01

İstanbul’da 94 bin 587 korsan kitap ele geçirildi haberi

Yalova’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı haberi
Yerel
14 Şubat 2025, 11:01

Yalova’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı haberi

Edirne’de çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi haberi
Yerel
14 Şubat 2025, 10:50

Edirne’de çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi haberi

Bilecik merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı haberi
Yerel
14 Şubat 2025, 10:34

Bilecik merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı haberi

Kocaeli’de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı haberi
Yerel
14 Şubat 2025, 10:30

Kocaeli’de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı haberi

Edirne’de Osmanlı dönemi türbe ve mezarlıkları onarılıyor haberi Edirne’de Osmanlı dönemi türbe ve mezarlıkları onarılıyor haberi Ticaret Bakanlığı ekiplerinden makaron ve kaçak sigara operasyonları haberi Ticaret Bakanlığı ekiplerinden makaron ve kaçak sigara operasyonları haberi