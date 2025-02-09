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Bakırköy’de İSKİ’ye ait su borusu patladı haberi

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ait su borusunun patlaması nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.Yeşilköy Mahallesi Yeni Havaalanı Caddesi'nde ana isale hattındaki borunun henüz belirlenemeyen nedenle patlaması...