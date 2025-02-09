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Edirne’den kısa kısa haberi
Tekirdağ’da üreticiler “Cuma Buluşmaları” kapsamında bilgilendirildi haberi
TİGEM’in 3 işletmesinde 435 tayın doğması bekleniyor haberi
Bakırköy’de İSKİ’ye ait su borusu patladı haberi
İHH Kadın Birimi, 2024’te 25 bin kadın gönüllüyle on binlerce kişiye yardım ulaştırdı haberi
Tekirdağ’da “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi” tanıtıldı haberi
Tekirdağ’da yazarlar okurlarıyla bir araya geldi haberi
Çam Dağı’nda karla kaplanan ormanlar FPV dron ile görüntülendi haberi
GÜNCELLEME – Büyükçekmece’de makaslayan tır nedeniyle kapatılan D-100 kara yolu trafiğe açıldı haberi
Kocaeli’de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı haberi
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Bakırköy’de İSKİ’ye ait su borusu patladı haberi

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ait su borusunun patlaması nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.Yeşilköy Mahallesi Yeni Havaalanı Caddesi'nde ana isale hattındaki borunun henüz belirlenemeyen nedenle patlaması...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bakırköy’de İSKİ’ye ait su borusu patladı haberi

Bakırköy'de İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ait su borusunun patlaması nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.

Yeşilköy Mahallesi Yeni Havaalanı Caddesi'nde ana isale hattındaki borunun henüz belirlenemeyen nedenle patlaması sonucu caddede su birikintisi oluştu.

Caddeyi trafiğe kapatan polis ekipleri, gelen araçları alternatif güzergahlara yönlendirdi.

Ana hattaki suyu kapatan İSKİ ekipleri arızayı gidermek için çalışma başlattı.

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