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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gömeç’te iftar verdi haberi
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gömeç’te iftar verdi haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Gömeç ilçesinde iftar programı düzenlendi.Nuri Bozyel Kültür Merkezi önündeki parkta gerçekleşen iftara çok sayıda ilçe sakini katıldı.Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Abdi Gökçe...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gömeç’te iftar verdi haberi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Gömeç ilçesinde iftar programı düzenlendi.

Nuri Bozyel Kültür Merkezi önündeki parkta gerçekleşen iftara çok sayıda ilçe sakini katıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Abdi Gökçen, kardeşliğin, birliğin ve dayanışmanın ayı ramazanda 20 ilçede Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşları iftar sofralarında buluşturduklarını söyledi.

Ramazanın manevi huzurunu vatandaşlarla paylaştıklarını belirten Gökçen, “Bu duygularla yaklaşan Ramazan Bayramı'mızın ülkemize ve milletimize tüm güzellikleri getirmesini temenni ederken, hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum.” dedi.

İftarın ardından başlayan ramazan etkinliklerinde Hacivat-Karagöz ve semazen gösterinin yanı sıra tasavvuf müziği dinletileri yapıldı.

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