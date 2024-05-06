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Balıkesir’de 14 Yıl 15 Gün Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Edremit'te hakkında kesinleşmiş 14 yıl 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen operasyon kapsamında yakalandı.

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Balıkesir’in Edremit ilçesinde hakkında kesinleşmiş 14 yıl 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe kaymakamlığında yapılan yaz.ılı açıklamaya göre; Edremit Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada hakkında 22 arama kaydı bulunan N.D’nin kentte saklandığı belirlendi.

Hakkında 14 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü N.D. düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Edremit'te hakkında kesinleşmiş 14 yıl 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen operasyon kapsamında yakalandı.

N.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Asayiş
Balıkesir
Firari Hükümlü

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