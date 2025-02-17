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İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda aktif doktorluk yapan 17 şüpheli yakalandı haberi
Edirne ve Tekirdağ’da sağanak etkili oluyor haberi
Kırklareli’nin yüksek kesimlerine kar yağıyor haberi
Balıkesir’de 16,5 yıl kesilmiş cezası olan hükümlü yakalandı haberi
Sındırgı’da çıkan ev yangını söndürüldü haberi
Heyelan nedeniyle kapanan Çam Dağı yolu yeniden ulaşıma açıldı haberi
İstanbul’da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 76’ya çıktı haberi
Tekirdağ’da bir apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi haberi
Ümraniye’de viyadükten düşen otomobilin sürücüsü yaralandı haberi
Kocaeli’de takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı haberi
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Balıkesir’de 16,5 yıl kesilmiş cezası olan hükümlü yakalandı haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı gerekçesiyle hakkında 16,5 yıl kesilmiş cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, aranan ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Balıkesir’de 16,5 yıl kesilmiş cezası olan hükümlü yakalandı haberi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı gerekçesiyle hakkında 16,5 yıl kesilmiş cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik yaptığı çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti suçundan 16,5 yıl hapis cezası bulunan S.S'yi yakaladı.

S.S, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.

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