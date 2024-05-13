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Balıkesir’de 18 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir'de bir hafta içinde, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 18 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçısı yakalandı.

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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları istihbarı çalışmalar neticesinde, 06-12 Mayıs 2024 tarihlerinde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Ayvalık ve Manyas ilçelerinde toplam 3 operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, Afganistan uyruklu 18 düzensiz göçmeni yakaladı. Operasyonda, göçmenlerin kaçışını organize ettikleri belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda yapılan aramalarda ise 1 otomobil, 42 bin 420 TL ve 200 Avro nakit para ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen insan kaçakçısı tutuklandı.

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Balıkesir'de bir hafta içinde, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 18 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçısı yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri sonrası mahkemeye çıkarılan organizatör tutuklanırken, düzensiz göçmenler işlemleri yapılması için il göç idaresine teslim edildi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Asayiş
Balıkesir
Düzensiz Göçmen

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