Balıkesir’de 28 bin sentetik ecza hap ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı haberi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 28 bin 628 sentetik ecza hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi ekiplerince düzenlenen operasyonda, M.M.P. ve E.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda, 28 bin 628 sentetik ecza hap bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.