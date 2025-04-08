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Balıkesir’de 4 ayda 4 bin 287 aileye ziyaret edildi haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de "Aile Yılı" kapsamında 4 ayda 4 bin 287 aile ziyaret edildi.Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Aile Yılı" kapsamında ailenin korunması ve aile bağlarının güçlendirilmesi amacıyla ziyaretler gerçek...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Balıkesir’de 4 ayda 4 bin 287 aileye ziyaret edildi haberi

Balıkesir'de “Aile Yılı” kapsamında 4 ayda 4 bin 287 aile ziyaret edildi.

Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından “Aile Yılı” kapsamında ailenin korunması ve aile bağlarının güçlendirilmesi amacıyla ziyaretler gerçekleştiriliyor.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nun da eşlik ettiği programlarda, 2025 yılında kent genelinde 4 bin 287 aile ziyaret edildi.

Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emine Böçkün, yaptığı açıklamada, ihtiyaçların yerinde tespit edilerek, destek mekanizmalarının güçlendirilmesi amacıyla düzenli ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ailenin güvenin, dayanışmanın, sevginin ve geleceğe umutla bakmanın ilk durağı olduğunu aktaran Böçkün, şunları kaydetti:

“Biz bu anlayışla, var gücümüzle sahadayız. Her bir adımda daha çok aileye ulaşmak, daha çok yüreğe dokunmak için çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Bu yolda birlikte yürüdüğümüz Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çatısı altındaki tüm çalışma arkadaşlarımıza, gönül köprüleri kurduğumuz ailelerimize teşekkür ediyoruz. Yıl boyunca attığımız her adımda, kurduğumuz her bağda aynı ilkeyi taşıyoruz.”

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