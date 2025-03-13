Balıkesir’de aranan firari hükümlü yakalandı haberi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 17 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Edremit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Güre Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kasten öldürme, uyuşturucu ticareti ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından hakkında toplam 17 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç'nin Çamlıbel Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.
Eve operasyon düzenleyen ekipler M.Ç'yi gözaltına aldı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Burhaniye Kapalı Cezaevi yetkililerine teslim edildi.
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