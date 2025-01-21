Balıkesir’de bitişiğindeki inşaatın temel kazısında hasar gören iş yeri boşaltıldı haberi

BALIKESİR (AA) – Balıkesir'de bitişiğindeki bir inşaatın temel kazısı sırasında hasar gören tek katlı iş yeri tedbir amacıyla boşaltıldı.

Altıeylül ilçesi Atalar Caddesi'nde bitişiğindeki yapının temel kazısı sırasında Meriç Aydoğan'a oto yıkama ve bakım atölyesinin bulunduğu bina hasar gördü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri ile polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Ekiplerce yapılan incelemede, iş yerinin kolon ve duvarlarında çatlak olduğu belirlendi.

İş yeri sahibi Meriç Aydoğan, gazetecileri yaptığı açıklamada, hasar nedeniyle iş yerinin yıkılacağını belirterek, “Bundan dolayı mağdurum. Gerekli birimlerin hepsinden şikayetçiyim. Binada çatlak var. Birazdan yıkılacak. Çökmek üzere çatırdıyor.” diye konuştu.