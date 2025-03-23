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Balıkesir’de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Kırsal Sinandede Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangının fark edilmesinin ardından B...