Balıkesir’de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor haberi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kırsal Sinandede Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının fark edilmesinin ardından Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.
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