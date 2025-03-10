Balıkesir’de çukura düşen köpek yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı haberi

Balıkesir'in Havran ilçesinde düştüğü çukurda mahsur kalan köpek yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Tepeoba Mahallesi Kanlı Mağara mevkisindeki bir çukurda köpek yavrusunun mahsur kaldığı bilgisine ulaştı.

Olay yerine intikal eden Havran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yavru köpeği düştüğü çukurdan hayvanı kurtardı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, “Ekiplerimiz, ihbar gelir gelmez olay yerine intikal ederek gerekli müdahaleyi yapmış ve hayvanı kurtarmıştır.” ifadelerine yer verildi.