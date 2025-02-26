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İstanbul’da tramvay seferlerindeki gecikme yoğunluğa neden oldu haberi
Tekirdağlı balıkçılar istavrit ve hamsi umuduyla denize açıldı haberi
Bilecik’te BEBKA şubat ayı yönetim kurulu toplantısı yapıldı haberi
Minibüsleri 8+1 taksiye dönüşen esnaftan İBB önünde eylem haberi
Hendek’te “Geleceğin Şefleri El Ele” yemek yarışması düzenlendi haberi
Trakya Üniversitesinde 1.Toplumsal Katkı Çalışmaları Çalıştayı düzenlendi haberi
“Kardan Aydınlık” dizisinin çekimleri tamamlandı haberi
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Balıkesir’de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde zeytinliğe devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.Ş.A, yönetimindeki 10 N 5542 plakalı otomobil, Balıkesir-Edremit kara yolu Nermin Hanım Çiftliği Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakim...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Balıkesir’de devrilen otomobildeki 2 kişi öldü haberi

Balıkesir'in Havran ilçesinde zeytinliğe devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Ş.A, yönetimindeki 10 N 5542 plakalı otomobil, Balıkesir-Edremit kara yolu Nermin Hanım Çiftliği Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak zeytinliğe devrildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Ş.A. ile araçta yolcu olarak bulunan B.A, olay yerinde hayatını kaybetti.

Bu kişilerin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna gönderildi.

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