Balıkesir’de esnaftan haraç toplayan 8 şüpheli tutuklandı haberi

Balıkesir’de esnaftan haraç topladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişiden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde esnafı tehdit ederek haraca bağladığı ve zorla çek senet imzalattıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İkametlerde yapılan aramalarda, 6 tabanca, av tüfeği, 5 kartuş, 7 tabanca şarjörü, 43 senet ve toplam 1048 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılık tarafından serbest bırakılırken 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 8'i ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.