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Balıkesir’de evde çıkan yangın hasara yol açtı haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Kırsal Yukarıyapıcı Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde A.D'ye ait 3 katlı binanın ikinci katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir ...