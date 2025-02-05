Balıkesir’de evde çıkan yangın hasara yol açtı haberi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırsal Yukarıyapıcı Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde A.D'ye ait 3 katlı binanın ikinci katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek Grup İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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