Balıkesir’de gerçekleşen operasyonlarda 45 sistemsiz göçmen yakalandı

BALIKESİR (AA) – Balıkesir'in Ayvalık, Edremit, Gömeç ve Karesi ilçelerinde İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik yapılan 6 günlük operasyonlarda 4 insan kaçakçısı ile toplam 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası başta olmak üzere yurt dışına gitmek isteyen düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar yapıldı.

Jandarma ekiplerinin Ayvalık, Edremit, Gömeç ve Karesi ilçelerinde gerçekleştirdikleri 6 ayrı operasyonda, 4 insan kaçakçısının yanı sıra 36 Afganistan, 7 Suriye, 1 Azerbaycan, 1 Özbekistan uyruklu toplam 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan 45 düzensiz göçmen haklarında yapılan yasal işlemlerin ardından Balıkesir Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi.

Adliyeye çıkarılan 4 insan kaçakçısından 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.