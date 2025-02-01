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Bilecik’te motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralı haberi
Balıkesir’de jandarmadan huzur ve güven uygulaması haberi
Kağıthane’de 3 motosikletin karıştığı kazada sürücülerden biri hayatını kaybetti haberi
Balıkesir’de 40 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı haberi
Sakarya’da uyuşturucu operasyonları kapsamında 3 şüpheli tutuklandı haberi
Kocaeli’de şüphelinin evine giden polis darbedildi haberi
Sakaryaspor, forvet Ömer Şişmanoğlu’nu transfer etti haberi
Bozcaada’da 36 turizm işletmesi mühürlendi haberi
Eyüpsultan’da öldürülen aynı aileden 4 kişinin cenazeleri defnedildi haberi
Bakan Uraloğlu tarihi Uzun Köprü’de süren restorasyon çalışmalarını inceledi haberi
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Balıkesir’de jandarmadan huzur ve güven uygulaması haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla 33 ekip ve 102 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulama...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Balıkesir’de jandarmadan huzur ve güven uygulaması haberi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla 33 ekip ve 102 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada 2 bin 213 şahsın yanı sıra 856 araç sorgulanırken, 124 iş yeri ile 52 park, bahçe ve metruk bina kontrol edildi.

Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı görev sahası olan Altınova, Küçükköy, Sarımsaklı, Cunda Adası Tabiat Parkı ve kırsal mahallelerde gerçekleşen uygulamada “kasten öldürme” suçundan 15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan bir hükümlü ile çeşitli suçlardan arama kaydı olan 12 zanlı yakalandı.

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